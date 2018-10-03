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«Тут была старая крыса, а теперь – молоденькие». Поможет ли избавиться от крыс в доме заваренный мусоропровод?
Новости Беларуси. Крысы в подъезде. Жители столичной многоэтажки не могут избавиться от грызунов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Не помогают и визиты санстанции. Причина антисанитарии в доме – мусоропровод.
Сейчас в Беларуси продолжается кампания по консервации мусорных шахт. Вместе с тем, 80 % минчан всё же против такого решения.
Кстати, число жалоб, связанных с «железными рукавами», растёт. Так, недавно в одном из столичных домов коммунальщики начали заваривать люки без согласия жильцов.
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«Тут была старая крыса, а теперь – молоденькие». Поможет ли избавиться от крыс в доме заваренный мусоропровод?
Новости Беларуси. Крысы в подъезде. Жители столичной многоэтажки не могут избавиться от грызунов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. «Бросилась...
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