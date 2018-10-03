«Тут была старая крыса, а теперь – молоденькие». Поможет ли избавиться от крыс в доме заваренный мусоропровод?

Новости Беларуси. Крысы в подъезде. Жители столичной многоэтажки не могут избавиться от грызунов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Бросилась на меня, вцепилась в резиновый сапог»: крысы нападают на людей и даже устроили пожар в минской многоэтажке

Не помогают и визиты санстанции. Причина антисанитарии в доме – мусоропровод.





Сейчас в Беларуси продолжается кампания по консервации мусорных шахт. Вместе с тем, 80 % минчан всё же против такого решения.





Кстати, число жалоб, связанных с «железными рукавами», растёт. Так, недавно в одном из столичных домов коммунальщики начали заваривать люки без согласия жильцов.