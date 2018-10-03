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Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска
Новости Беларуси. Быть готовым учить и учиться. В столичном Дворце культуры за профессионализм, неиссякаемую энергию и коммуникабельность несколько десятков учителей получили грамоты от городского исполнительного комитета и Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Под их руководством учащиеся школ и гимназий становятся победителями республиканских олимпиад, создают инновационные проекты и даже пишут книги. Учителей с праздником поздравил мэр Минска Андрей Шорец.
Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Наталья Кучинская, учитель истории СШ №11:
Торжественный вечер дал старт целому ряду праздничных мероприятий, которые вскоре пройдут во всех районах столицы. Однако, как признаются сами учителя, главный день в их жизни не воскресный праздник, а достижения учащихся и их бесконечная благодарность.
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Новости Беларуси. Быть готовым учить и учиться. В столичном Дворце культуры за профессионализм, неиссякаемую энергию и коммуникабельность несколько десятков...
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