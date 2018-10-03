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Дети бросали об стену птицу, будто мяч. Подробности шокирующей истории в Гродно
Новости Беларуси. Факты человеческой жестокости периодически гремят на всю страну.
Уже не первый год эта тема резонирует в обществе, и как раз сейчас белорусские парламентарии работают над изменениями в «Законе о защите животных». Тем временем жуткие истории об издевательствах над зверями повторяются. Чего только стоит громкое дело мозырского живодера. И вот новая жуткая сцена. В интернете появилось видео, где дети бросают об стену птицу.
Елена Тюркина в тот момент случайно проезжала мимо. Говорит, не поверила бы своим глазам, если бы автомобильный регистратор не заснял дикую картину. Один из трех детей что-то кидает об стену многоэтажки будто мяч. Но выйдя из машины женщина увидела на бетоне не детскую игрушку, а мертвую птицу.
Елена Тюркина, житель Гродно:
Шокирующую детскую игру в этом молодом микрорайоне сегодня обсуждают все. Сам факт отсутствия сострадания уже в столь юном возрасте. Соседи гадают, чьи дети могли это сделать?
Местные жители:
У меня дети в шоке старшие. У меня сын вообще чуть не расплакался, потому что жалко ему птичку стало.
Во время съемки мы случайно обнаружили на месте происшествия еще и мертвых птенцов. А Елена Тюркина рассказала, что ей в социальных сетях начали приходить угрозы. Но женщина намерена идти до конца.
Галина Буро, СТВ:
Елена Шиманица, председатель Гродненского общественного объединения защиты животных «Преданное сердце»:
Минчанка Татьяна тоже помогает животным много лет. Но такого случая в ее практике еще не было. Трех дворовых котят и кошку женщина хотела забрать с улицы. Не успела. Нашла животных под деревьями не просто мертвыми – изувеченным.
Татьяна Змушко, житель Минска:
Тела котят отправили на экспертизу. Ее результат шокировал. Животным прокалывали сердца. Зачем и кто? На эти вопросы – женщина надеется – даст ответы милиция.
Татьяна Змушко:
Как бороться с теми, кто не видит грань между добром и злом, животным или вещью? Например, этот случай взбудоражил всю страну несколько лет назад. Житель Чашникского района отрезал верхнюю часть клюва почти 30-ти живым птенцам бакланов.
Чем, по сути, обрек их на мучительную голодную смерть. Животных по гуманным соображениям усыпили. А буквально недавно под Минском люди задушили соседскую хаски за то, что та воровала у них кур. В Мозыре мужчина покупал котят по объявлению и издевался над ними: поджигал, заливал кипятком, расчленял. Видео выкладывал в интернет.
Вероника Ханцевич, председатель ООЗЖ «Эгида»:
В последнее время весь мир выступает за ужесточение наказания для живодеров. Самые суровые законы в Швейцарии, где всесторонне регулируется обращение с животными и можно получить тюремное заключение до трех лет. Не отстает Германия и Канада. В последнее время Индия пересматривает свое законодательство. В некоторых странах предусмотрены лишь штрафы. Беларусь в этом списке где-то на золотой середине. Но на осенней сессии парламентарии вновь рассмотрят законопроект о жестоком обращении с животными.
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Новости Беларуси. Факты человеческой жестокости периодически гремят на всю страну. Уже не первый год эта тема резонирует в обществе, и как раз сейчас белорусские...
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