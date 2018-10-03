Турецкие военные уйдут из Сирии после проведения в этой стране выборов - Эрдоган

Турция покинет Сирию после того, как там пройдут выборы, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

"Мы не уйдем из региона. Это произойдет только тогда, когда сирийский народ пойдет на выборы. Тогда мы оставим Сирию ее настоящим владельцам и уйдем оттуда", - приводит слова Р.Т.Эрдогана телеканал TRT.

Ранее в среду парламент Турции на год продлил мандат правительства, позволяющий проводить боевые операции в Сирии и Ираке.