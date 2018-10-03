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Турецкие военные уйдут из Сирии после проведения в этой стране выборов - Эрдоган
Турция покинет Сирию после того, как там пройдут выборы, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.
"Мы не уйдем из региона. Это произойдет только тогда, когда сирийский народ пойдет на выборы. Тогда мы оставим Сирию ее настоящим владельцам и уйдем оттуда", - приводит слова Р.Т.Эрдогана телеканал TRT.
Ранее в среду парламент Турции на год продлил мандат правительства, позволяющий проводить боевые операции в Сирии и Ираке.
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Турция покинет Сирию после того, как там пройдут выборы, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле. "Мы не уйдем из...
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