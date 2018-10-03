Уникальную торакоскопическую операцию провели в Беларуси

В РНПЦ травматологии и ортопедии успешно проведена торакоскопическая операция, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"В рамках уникального проекта Союзного государства «Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника на 2017-2020 годы» успешно проведена торакоскопическая операция при тяжелой врожденной деформации грудного отдела позвоночника в детском возрасте", - говорится в сообщении.

Программа действует с 2017 года. Ее госзаказчики - министерство здравоохранения Республики Беларусь и министерство здравоохранения Российской Федерации. В Беларуси исполнителем мероприятий программы является Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, в России - Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И.Турнера.

"В Минске совместную операцию выполнили заведующий лаборатории повреждений позвоночника РНПЦТО, кандидат медицинских наук Андрей Мазуренко и сотрудники РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Павел Зозуля и Дмитрий Горенок", - отметили в Минздраве.

Там также уточнили, что операции были проведены в несколько этапов.

"Так, три месяца назад был проведен первый. А несколько дней назад – второй. Ребенку создали монолитный костный блок между двумя позвонками и, таким образом, устранили давление на спинной мозг", - сообщили в пресс-службе.

Четырнадцатилетний пациент чувствует себя хорошо.

По словам директора РНПЦ травматологии и ортопедии доктора медицинских наук, профессора Михаила Герасименко, каждый день в центре проводится примерно 20-25 операций. "Центр оснащен сложным высокотехнологичным оборудованием, и основная задача в рамках этого проекта - разработать новые хирургические методы лечения, включая эндоскопические, предложить индивидуальные методы лечения врожденных деформаций позвоночника с помощью технологий прототипирования, внедрить современные малоинвазивные хирургические технологии спинальных систем и т.д.", - отметил он.

В Минздраве также обратили внимание на тот факт, что специалисты РНПЦ работают на экспертном уровне – в нем проходят стажировки ортопеды и травматологи со всей страны. Кроме того, белорусские специалисты принимают участие в различных международных форумах и конференциях, проводят мастер-классы, показательные операции, а также читают лекции для специалистов ближнего и дальнего зарубежья.