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Мальчик на самокате протаранил кортеж президента Польши

04.10.2018 21:14 — Разное | Партизан  
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Ребенок на самокате протаранил автомобиль кортежа президента Польши Анджея Дуды, сообщило в четверг радио RMF.

Инцидент произошел 4 октября в городе Освенцим на пересечении улиц Выпьяньского и Словяцкого, вблизи местного управления полиции.

Сообщается, что 9-летний мальчик на самокате решил пересечь улицу и врезался в один из автомобилей кортежа Дуды.

По информации радиостанции, президент немедленно распорядился прекратить движение, а охрана польского лидера вызвала на место ДТП скорую медицинскую помощь. Ребенок был доставлен в больницу, где медики не выявили у него каких-либо значимых повреждений.

Как заявил позже пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский, никто из людей, сопровождавших Дуду, как и он сам, не пострадал.

В настоящее время представители польского лидера находятся в постоянном контакте с родителями мальчика для исключения возможных негативных последствий ДТП.

 
 
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Ребенок на самокате протаранил автомобиль кортежа президента Польши Анджея Дуды, сообщило в четверг радио RMF.
 
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