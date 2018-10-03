Мальчик на самокате протаранил кортеж президента Польши

Инцидент произошел 4 октября в городе Освенцим на пересечении улиц Выпьяньского и Словяцкого, вблизи местного управления полиции.





Сообщается, что 9-летний мальчик на самокате решил пересечь улицу и врезался в один из автомобилей кортежа Дуды.





По информации радиостанции, президент немедленно распорядился прекратить движение, а охрана польского лидера вызвала на место ДТП скорую медицинскую помощь. Ребенок был доставлен в больницу, где медики не выявили у него каких-либо значимых повреждений.





Как заявил позже пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский, никто из людей, сопровождавших Дуду, как и он сам, не пострадал.





В настоящее время представители польского лидера находятся в постоянном контакте с родителями мальчика для исключения возможных негативных последствий ДТП.



