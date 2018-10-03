На минских липах ставят опыт: наносят состав против соли от белорусских ученых

Все может измениться: специалисты Академии наук Беларуси вместе с «Минскзеленстроем» разрабатывают новый препарат. Он должен помочь снизить воздействие солей на деревья.





- Мы ищем подходы, подбирая различные образцы смесей, - рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова. - Сейчас один из вариантов защитного состава для обработки деревьев будет проходить опытные испытания. Начнем его тестировать, как только немного потеплеет.





Специальное вещество будут распылять на кроны, затем оно застынет и образует пленку, которая и станет защитой для деревьев. Пока что его нанесут только на несколько деревьев на проспекте Независимости, в районе Главпочтамта.





- Предполагаем, что это позволит защитить деревья от реагентов, предотвратить ожоги от соли на почках. Ведь именно из-за этого они погибают, замедляется процесс расцветания дерева, - объясняет Анжеклика Пузанкова. - Весной мы посмотрим, как смесь повлияет на ситуацию. Если будет ощутимый эффект, будем работать над согласованием этого состава и его внедрением.