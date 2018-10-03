Минздрав Таджикистана предлагает женщинам страны реже рожать









В 2018 году году население Таджикистана превысило 9 миллионов человек, при том, что еще несколько лет назад президент Таджикистана открыто признал, что ресурсы страны рассчитаны не более, чем на 10 миллионов населения.





Но важно не столько количество, сколько темпы роста. По официальным данным, из-за высокой рождаемости каждые десять лет население Таджикистана увеличивается почти на четверть, и это самые высокие темпы роста среди бывших советских республик. В цифрах это выглядит так: каждые пять лет население Таджикистана увеличивается на миллион человек, то есть на 11%.





Как оказалось, демографический бум - не только благо для страны, но и причина экономических и социальных проблем. Школы Таджикистана сегодня переполнены: вместо двадцати пяти детей по нормам минобразования, в классах учится по 40-45 школьников. Из-за нехватки детских садов, дошкольные учреждения посещают лишь 15% малышей. Будущие медики неохотно выбирают специальность врача педиатра из-за высокого уровня нагрузки. И самое главное: в Таджикистане категорически не хватает рабочих мест для молодых специалистов поколения 20-30летних таджикистанцев.





Согласно выводам Всемирного банка, высокая безработица, высокий уровень трудовой миграции и общий уровень бедности в стране – во многом результат именно взрывного демографического роста. К тому же рост населения постоянно заставляет власти увеличивать расходы госбюджета на здравоохранение, образование и экономику в целом, что приводит к несбалансированному бюджету.





Власти Таджикистана уже признали, что проблема роста населения в стране действительно есть.





Эксперты Минздрав Таджикистана предлагают таджикским женщинам заводить меньше детей: больше пользоваться контрацепцией, повышать уровень образованности и грамотности жителей и одновременно сокращать количество рожденных детей на одну женщину.





«Период между родами мы должны удлинять, чтобы он был не менее трех лет между родами, – подчеркивает Шерали Рахматуллоев, начальник Департамента по организации медицинских услуг матерям и детям при Минздраве. – Чтобы женский организм был готов на рождение следующего ребенка. Но, к сожалению где-то 6-7% наших женщин, рожают каждый год».









Тенденция на сокращение количества родов на одну женщину в Таджикистане есть: в девяностые годы в таджикской семье в среднем было 5-6 детей, сейчас уже – лишь три ребе а. Но это касается лишь городского и относительно образованного населения. А самые высокие показатели рождаемости в Таджикистане сегодня наблюдаются в сельской местности. Причем именно в тех семьях, где родители не могут позволить себе дать качественное образование детям. Эта тенденция, по опасениям ученых, в будущем, когда на рынок труда выйдет большое количество низкообразованных молодых людей, может привести к росту социального напряжения в таджикском обществе.





Таджикские врачи говорят, что высокая рождаемость связана как с тем, что само население очень молодое (70% жителей Таджикистана находятся в возрасте до 35 лет), так и с отсутствием достаточного количества врачей в сельской местности и плохим планированием семьи. В Минздраве предлагают женщинам из сельских регионов использовать контрацепцию чаще: «Женщины с низким индексом здоровья мы охватываем контрацепцией. По итогам девяти месяцев этого года, 39% женщин из группы риска уже используют контрацепцию, – говорит Шерали Рахматуллоев. – Мы так предупреждаем рождение детей, которые рождаются от нездоровой матери».