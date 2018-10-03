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Беларусь получила право на проведение 45-й Всемирной шахматной олимпиады

04.10.2018 21:24 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь получила право на проведение 45-й Всемирной шахматной олимпиады

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), приняла решение о проведении 45-й Всемирной шахматной олимпиады в Минске.

Согласно решению, олимпиада пройдет в Минске в 2022 году. Решение принято большинство голосов ФИДЕ. При этом Беларусь обошла в конкурсе заявок Южную Корею и Тунис.

Презентацию возможностей Беларуси представил членам ассамблеи министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Минск примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году, переняв эстафету у Ханты-Мансийска, где олимпиада пройдет в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), приняла решение о проведении 45-й Всемирной шахматной олимпиады в Минске.
 
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