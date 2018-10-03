|
Беларусь получила право на проведение 45-й Всемирной шахматной олимпиады
04.10.2018 21:24 — Разное | Ежедневник
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), приняла решение о проведении 45-й Всемирной шахматной олимпиады в Минске.
Согласно решению, олимпиада пройдет в Минске в 2022 году. Решение принято большинство голосов ФИДЕ. При этом Беларусь обошла в конкурсе заявок Южную Корею и Тунис.
Презентацию возможностей Беларуси представил членам ассамблеи министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
Минск примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году, переняв эстафету у Ханты-Мансийска, где олимпиада пройдет в 2020 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), приняла решение о проведении 45-й Всемирной шахматной олимпиады в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)