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Мини-футбол. В рамках Лиги чемпионов «Лидсельмаш» проиграл португальскому «Спортингу»

04.10.2018 21:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Лидсельмаш» провёл первый матч основного раунда мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Лучший белорусский клуб в дебютной игре группового этапа соперничал с европейским грандом – португальским «Спортингом».

Мини-футбол. В рамках Лиги чемпионов «Лидсельмаш» проиграл португальскому «Спортингу»

Лиссабонцы открыли счет уже на первой минуте, а к середине первого тайма вели с разницей в три мяча.

Однако белорусы не сдались и почти спасли матч. После перерыва отличились Жигалко и Воронин. В итоге победа «Спортинга» со счетом 3:2.

 
 
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Новости Беларуси. «Лидсельмаш» провёл первый матч основного раунда мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Лучший белорусский клуб в...
 
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