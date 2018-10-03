Мини-футбол. В рамках Лиги чемпионов «Лидсельмаш» проиграл португальскому «Спортингу»

Новости Беларуси. «Лидсельмаш» провёл первый матч основного раунда мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучший белорусский клуб в дебютной игре группового этапа соперничал с европейским грандом – португальским «Спортингом».





Лиссабонцы открыли счет уже на первой минуте, а к середине первого тайма вели с разницей в три мяча.

Однако белорусы не сдались и почти спасли матч. После перерыва отличились Жигалко и Воронин. В итоге победа «Спортинга» со счетом 3:2.