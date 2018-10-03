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Быть заметнее. ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием пешеходов
Новости Беларуси. Пешеходов и велосипедистов призывают стать более заметными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Госавтоинспекция Минщины в эти дни обращает внимание именно этих участников дорожного движения, поскольку в большинстве случаев они сами и являются виновниками.
Инспекторы в рамках специальной акции по предупреждению аварийности с участием пешеходов проводят встречи в учебных заведениях и трудовых коллективах. Организуются дополнительные ночные патрули в наиболее опасных и аварийных местах.
Максимальная бдительность требуется от пешеходов и велосипедистов на дорогах, особенно сейчас, в связи с изменениями условий погоды. Темнеет раньше, довольно резкие перепады температуры делают дорожное покрытие скользким, и в случае, если пешеход не обозначен фликером, водитель не всегда может быстро среагировать.
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Новости Беларуси. Пешеходов и велосипедистов призывают стать более заметными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Госавтоинспекция Минщины в эти дни...
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