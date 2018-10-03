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Одинокая пенсионерка погибла на пожаре в Пуховичском районе

04.10.2018 21:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью ее дом вспыхнул, но сигнала пожарного извещателя в деревне Красный Поселок никто не услышал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На момент прибытия спасателей крыша обрушилась, деревянное здание горело открытым пламенем.

Одинокая пенсионерка погибла на пожаре в Пуховичском районе

Тело 79-летней хозяйки спасатели обнаружили в комнате на полу. Причины происшествия устанавливаются.

Одинокая пенсионерка погибла на пожаре в Пуховичском районе

Пока есть две версии: нарушение правил эксплуатации печи и короткое замыкание электропроводки.

 
 
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Новости Беларуси. Ночью ее дом вспыхнул, но сигнала пожарного извещателя в деревне Красный Поселок никто не услышал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На...
 
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