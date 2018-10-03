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Всемирная шахматная Олимпиада в 2022 году пройдет в Беларуси

04.10.2018 21:46 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь получила право провести Всемирную шахматную Олимпиаду в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства спорта и туризма Беларуси.

"Такое решение принято на заседании Генеральной Ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ), которое проходит в Батуми", - говорится в сообщении.

Всемирная шахматная Олимпиада в 2022 году пройдет в БеларусиБеларусь подала заявку на проведение самого крупного международного шахматного турнира во время заседания президентского совета ФИДЕ, которое в апреле нынешнего года прошло в Минской городской ратуше.

Заявку на Генеральной Ассамблее защищали министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

Следующая Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года состоится в Ханты-Мансийске.

Беларусь в ближайшие годы станет центром несколько крупных мировых спортивных событий. В 2019-м страна примет II Европейские игры, в 2021-м — чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м впервые в Минске состоится Всемирная шахматная олимпиада.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь получила право провести Всемирную шахматную Олимпиаду в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства спорта и туризма Беларуси. "Такое решение принято на...
 
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