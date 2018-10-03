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Посол Беларуси Дмитрий Мирончик удостоился аудиенции у Короля Швеции Карла XVI Густава

04.10.2018 21:21 — Разное | Интерфакс  
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Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик с супругой совместно с еще тремя недавно прибывшими в г.Стокгольм руководителями иностранных дипломатических миссий был удостоен аудиенции у главы шведского государства Короля Карла XVI Густава, сообщили в посольстве Беларуси в Швеции.

"Королевская семья была представлена на мероприятии также Кронпринцессой Викторией и ее супругом Принцем Даниелем, которым ассистировали должностные лица Королевского двора", - говорится в сообщении.

В ходе беседы руководителя белорусской дипмиссии со шведским монархом и членами правящей династии были обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Швеции в достижении Целей устойчивого развития, природоохранной области и экономической сфере. Стороны с удовлетворением констатировали рост интереса шведского бизнеса и граждан к Республике Беларусь. Данный тезис был проиллюстрирован Послом Д.Мирончиком информацией о мероприятиях, которые готовятся совместно с Торговой палатой г.Стокгольма и концерном «ИКЕА».

Членам Королевской семьи была также представлена информация о подготовке Беларуси к крупнейшему континентальному спортивному форуму 2019 года – II Европейским играм.

Была с удовлетворением отмечена взаимная нацеленность сторон на развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений Республики Беларусь и Королевства Швеции.

 
 
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Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик с супругой совместно с еще тремя недавно прибывшими в г.Стокгольм руководителями иностранных дипломатических миссий был...
 
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