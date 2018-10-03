КХЛ: минское «Динамо» уступило в гостях «Спартаку»

Счет открыли гости: на 8-й минуте большинство реализовал Андрей Костицын. Спустя пять минут «Спартак» отыгрался: забросил Анатолий Никонцев. На 32-й минуте уже хозяева вышли вперед благодаря голу Каспарса Даугавиньша, но на 36-й сравнял Денис Казионов.

До конца основного времени матча команды успели забросить еще по разу: у «Динамо» отличился Костицын (44-я), у «Спартака» - Мартиньш Карсумс (50-я).

Точку в матче поставил Хохлачев, забросивший в ворота минского «Динамо» в дополнительное время (61-я).

После этого матча «зубры» с 9 очками в активе занимают 10-е место регулярного чемпионата Западной конференции. От зоны плей-офф клуб отделают два очка.

Следующую встречу подопечные Горди Дуайера проведут послезавтра в гостях против «Сочи».