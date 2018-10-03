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КХЛ: минское «Динамо» уступило в гостях «Спартаку»

04.10.2018 22:07 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» уступило в гостях «Спартаку»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет открыли гости: на 8-й минуте большинство реализовал Андрей Костицын. Спустя пять минут «Спартак» отыгрался: забросил Анатолий Никонцев. На 32-й минуте уже хозяева вышли вперед благодаря голу Каспарса Даугавиньша, но на 36-й сравнял Денис Казионов. 

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До конца основного времени матча команды успели забросить еще по разу: у «Динамо» отличился Костицын (44-я), у «Спартака» - Мартиньш Карсумс (50-я).

Точку в матче поставил Хохлачев, забросивший в ворота минского «Динамо» в дополнительное время (61-я).

После этого матча «зубры» с 9 очками в активе занимают 10-е место регулярного чемпионата Западной конференции. От зоны плей-офф клуб отделают два очка.

Следующую встречу подопечные Горди Дуайера проведут послезавтра в гостях против «Сочи».

 
Теги: Минск
 
 
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«Зубры» завершили основное время матча с ничейным счетом, но пропустили в овертайме.
 
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