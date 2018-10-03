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Белорусские тяжелоатлеты готовятся к первому старту после дисквалификации
Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты готовы штурмовать и Европу, и мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За год произошли изменения в международных правилах - теперь полностью изменены весовые категории. Однако, дисквалифицированные за использование допинга белорусские штангисты времени зря не теряли и теперь, по завершению наказания, готовы бороться за самые высокие места.
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Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты готовы штурмовать и Европу, и мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За год произошли изменения в международных...
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