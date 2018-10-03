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Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк

04.10.2018 22:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк

Об этом в Организации Объединенных Наций заявил глава МИД Беларуси. 4 октября завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк. Он представил позицию Беларуси по реформированию организации, а также по вопросам достижения целей устойчивого развития, международной и региональной безопасности.

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк

В интервью «Радио ООН» министр иностранных дел нашей страны подчеркнул, что сегодня мы страдаем от той конфронтации, которую наблюдаем в нашем регионе, от санкций и контрсанкций, от взаимных обвинений. «Мы хотели бы уйти от этого», – сказал министр. В штаб-квартире ООН Владимир Макей также открыл фотовыставку, посвященную предстоящим Европейским играм, которые Беларусь примет уже в 2019 году.

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в Организации...
 
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