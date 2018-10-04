Ученые рассказали, вредна ли лапша быстрого приготовления

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В опубликованной на сайте университета статье отмечается, что лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.Некоторые из этих компонентов не являются полезными, однако, как утверждает доцент СибГУСпециалисты также подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.— говорится в сообщении.Семиченко призвала россиян подходить к выбору продуктов разумно.— заключила она.