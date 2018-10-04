|
Ученые рассказали, вредна ли лапша быстрого приготовления
Фото: РИА Новости / Антон Денисов
В опубликованной на сайте университета статье отмечается, что лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.
Некоторые из этих компонентов не являются полезными, однако, как утверждает доцент СибГУ Елена Семиченко, "вреда здоровому организму не принесут".
Специалисты также подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.
"Это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке", — говорится в сообщении.
Семиченко призвала россиян подходить к выбору продуктов разумно.
"В ложке — лекарство, а в чашке — яд. В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только "Дошираком" нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров", — заключила она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)