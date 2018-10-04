ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ингушетия взбунтовалась: Евкурова закидали бутылками, в Магас не пустили войска

04.10.2018 22:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Кадр из видео
Десять тысяч человек протестуют против обмена территориями с Чечней.

Утром 4 октября в столице Ингушетии Магасе около 10 тысяч человек собрались на стихийный митинг против обмена районами с соседней Чечней. Всего в городе живет примерно 8,7 тысяч человек, но в этот день люди съезжались туда со всего региона. Поводом стало утверждение в парламенте Ингушетии обмена территориями. Утихомирить людей не получилось даже стрельбой в воздух.

Решение по обмену территориями было принято 26 сентября главами Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. В частности, Магас должен отдать Грозному часть территории в Надтеречном районе своей республики, а тот в ответ передаст такой же по размеру кусок Малгобекского района. В общей сложности обмену, в рамках достигнутого соглашения, подлежат несколько тысяч гектаров горной и лесистой местности без населенных пунктов.

Ингушетия - самая маленькая республика в России, причем практически все ее границы являются спорными. К тому же значительная ее часть покрыта непроходимыми лесами и горами, а власти не работают над тем, чтобы сделать эти территории пригодными для жизни. Зато этим занимается Чечня, которая не первый год реализует программу по освоению спорных районов. В частности, проводит туда дороги, воду и телефонную связь.

В ингушском обществе это воспринимается крайне болезненно, но еще больше ситуацию усугубляет отказ местных властей проводить открытую политику в отношении территориальной целостности Ингушетии. Например, переговоры о готовящемся соглашении до 26 сентября фактически держались в тайне, и жители республики могли довольствоваться лишь слухами.

В результате Ингушетию захлестнули протесты, которые не спадают больше месяца. Например, 26 сентября Магас перешел на осадное положение. В городе отключили телефонную связь, прекратили все транспортное сообщение и ввели войска Нацгвардии.

К аналогичным мерам безопасности прибегли и 4 октября, но теперь на улицы города вышли не несколько сотен человек, а 10 тысяч. Так как дороги в город были перекрыты, люди съезжались к его границам со всей республики, а дальше шли пешком. Кроме того, очевидцы рассказывают, что ингушский ОМОН, пропуская в город протестующих, остановил колонну из 5 автомобилей, в которых сидели военные. На спецназ не подействовал даже прямой приказ главы МВД Ингушетии Дмитрия Кавы. Масштабы протеста были велики, ведь всего в Ингушетии проживают около 488 тысяч человек.

Чтобы отогнать митингующих от здания республиканского Заксобрания, силовики начали стрелять в воздух, но даже это не помогло. Вразумить их попытался и Евкуров, но когда он вышел к людям, те закидали его бутылками с водой.

После нескольких часов столкновений с полицией и гвардейцами к людям вышли пятеро депутатов парламента Ингушетии Аюп Оздоев, Закре Мамилов, Евлоев Бей-Али, Зелимхан Оздев, и Ахмед Накостхоев, которые заявили, что голосование было провалено. По их словам, «против» проголосовали 15 человек из 24, «за» высказались только 5 политиков, а остальные испортили бюллетени. Даже глава Конституционного суда республики Аюп Гагиев заявил, что депутаты не имеют права принимать закон, так как такие вопросы должны решаться только на референдуме.

Но Евкуров, видимо, решил идти до конца. Вместо того, чтобы еще раз выйти к людям, он написал в своем «Инстаграме», что 17 из 25 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения о границе с Чечней. И достоверно известно, что депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за изменение границы. Тем временем жители Ингушетии призывают Евкурова уйти в отставку.

Эксперты «МК» прокомментировали ситуацию и рассказали о возможном развитии событий:

Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО:

- Сказать, что ситуация взрывоопасная — ничего не сказать. Маленькая Ингушетия, на территории которой проживает полмиллиона человек, это очень перенаселенная республика. И все, что касается земли - очень больно воспринимается жителями. В попытке решить проблему с Чечней с наскока Евкуров мобилизовал значительную часть протестного населения. Понятно, что в такой сложной республике и тем более в таком сложном вопросе, как территориальный, необходимо было максимально информировать общественность. Недостаток информации послужил хорошей почвой для различного рода манипуляций, что не сыграло на руку Евкурову. Решив одну проблему с границами, Ингушетия получила множество внутренних проблем, которые придется решать. Конечно, если эскалация будет усиливаться, то в ситуацию придется вмешаться федеральному центру.

Владимир Новиков, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморского региона:

- Фактически, эта история, как и последняя история в Кабардино-Балкарии, говорит о том, что в каком-то смысле в районы Северного Кавказа вернулись 90-е годы. Все загнанные когда-то на глубину конфликтные ситуации, которые не были разрешены в период 2000 — начала 2010 годов, снова вылились наружу. Это земельные споры внутри республик с участием двух и более титульных наций — КБР, КЧР, Дагестан и так далее. Оказалось, что никакого «статуса кво» по этому вопросу нет. И теперь мы можем получить «эффект домино», когда один конфликт будет порождать сразу цепочку конфликтов.

Давайте не забывать о претензиях определенных ингушских кругов на Пригородный район Северной Осетии. В 90-е годы там была очень опасная «горячая точка». Фактически там шла война между двумя республиками. Мне бы хотелось ошибиться, но я боюсь, что следующим спором станет именно Пригородный район, и тогда возникнет вопрос: насколько Москва сумеет остаться арбитром и сможет ли она удержать ситуацию под контролем?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десять тысяч человек протестуют против обмена территориями с Чечней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские врачи готовятся выехать в Украину, чтобы транспортировать пострадавших на трассе Киев-Одесса на родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика