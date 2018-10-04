Ротенберг назвал причину падения части пролета Крымского моста в воду

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«РИА Новости»

Сегодня, 3 октября,в Крыму рухнул пролет Крымского моста. Часть конструкции оказалась в море.

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года. pic.twitter.com/EzS1eJwBeL — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 октября 2018 г.



Бизнесмен подчеркнул, что на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет.Ранее информационный центр «Крымский мост» сообщил, что на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом один из железнодорожных пролетов накренился и рухнул в воду. Инфоцентр уточнил, что опоры моста не повреждены, их несущая способность не нарушена. Согласно графику, работы с надвижкой пролетов на морских участках должны завершиться в I квартале 2019 г.Фрагмент, оказавшийся в воде, планируется поднять из воды кранами после необходимой подготовки, сообщил оператор транспортного перехода в Крым – «Упрдор «Тамань». На место упавшего пролетного строения будет установлено новое, на это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 дней, передает агентство «Крыминформ» со ссылкой на компанию. «Упрдор «Тамань» отметил, что строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Строительством занимается компания«Стройгазмонтаж». Стоимость контракта — почти 228 млрд руб. Автомобильное движение по мосту открыли в мае. За день до открытия, 15 мая, по нему за рулем строительного «Камаза» проехал президент. В октябре по мосту запустили движение грузовиков. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 г.Аркадий Ротенберг занимает 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $3 млрд.