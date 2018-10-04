В Иркутске госпитализировали Павла Волю - СМИ



Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Отмечается, что артисту стало плохо после концерта, он был доставлен в больницу. По информации телеканала, причиной недомогания стал аппендицит.На данный моментили его представители сообщения о госпитализации не подтвердили.Позже комик написал в инстаграме пост с благодарностью посетившим его концерт зрителям. О каких-либо проблемах со здоровьем в публикации не сообщается.