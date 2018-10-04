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В Иркутске госпитализировали Павла Волю - СМИ
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Отмечается, что артисту стало плохо после концерта, он был доставлен в больницу. По информации телеканала, причиной недомогания стал аппендицит.
На данный момент Павел Воля или его представители сообщения о госпитализации не подтвердили.
Позже комик написал в инстаграме пост с благодарностью посетившим его концерт зрителям. О каких-либо проблемах со здоровьем в публикации не сообщается.
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В Иркутске после выступления госпитализировали комика Павла Волю, сообщает "Пятый канал".
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