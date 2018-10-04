Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,5 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения и цунами, произошедших в Индонезии на прошлой неделе, достигло 1 558 человек, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

В среду сообщалось о гибели 1,4 тыс. человек.

В прошлую пятницу на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

Накануне на острове Сулавеси также произошло извержение вулкана Сопутана.