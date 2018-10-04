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Светлана Алексиевич удостоена премии Анны Политковской
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич удостоена премии имени Анны Политковской.
Данная награда учреждена международной организацией RAW in WAR (Reach All Women in WAR).
А председатель "Организации солдатских матерей Санкт-Петербурга" и одна из членом комитета RAW in WAR Элла Полякова назвала С.Алексиевич "голосом за мораль, мир и любовь".
Известно, что С.Алексиевич была знакома с А.Политковской. А.Политковская, работавшая журналистом российской "Новой газеты", была убита 7 октября 2006 года.
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Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич удостоена премии имени Анны Политковской. Данная награда учреждена международной...
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