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Поставка Индонезии российских истребителей Су-35 откладывается из-за возможных санкций США - газета

04.10.2018 22:14 — Разное | Интерфакс  
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Реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии откладывается, сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства.

"Договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена", - пишет газета.

В пресс-службе "Рособоронэкспота" в четверг вечером "Интерфаксу" заявили, что не будут комментировать эту информацию.

По данным "Коммерсанта", в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре, но США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

"Есть сложности и у российской стороны: при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции", - сообщил "Коммерсант".

"Ситуация неприятная, но никак не критичная. Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации", - цитирует газета слова одного из источников.

Как сообщал "Интерфакс", в середине сентября начальник Информационно-коммуникационного центра Минобороны Индонезии генерал Тотока Сугиарто сообщал, что ВВС Индонезии рассчитывают получить первые два многофункциональных истребителя Су-35 в 2019 году.

По его словам, поставка будет осуществлена тремя партиями, состоящими из двух, четырех и пяти самолетов.

Министр обороны Индонезии Рьямизарда Рьячуду заявлял, что 50% стоимости контракта будет оплачено поставками традиционных экспортных товаров из Индонезии.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года. По неофициальным данным, его стоимость составляет более $1 млрд. Сообщалось, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительными особенностями самолета называют новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, а также новую радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. Кроме того, у Су-35 новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

 
 
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Реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии откладывается, сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий ОПК и...
 
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