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Нобелевская премия по химии вручена за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител

04.10.2018 — Разное | Полымя  
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Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 года стали Фрэнсис Арнольд (США), Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител, сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

Нобелевская премия по химии вручена за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител

В 2017 году Нобелевская премии по химии была присуждена швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения.

Нобелевская неделя стартовала 1 октября с вручения премии в области медицины и физиологии ученым из США и Японии Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе за их открытия в терапии рака. Лауреатами премии по физике стали авторы новаторских изобретений в области лазерных технологий Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд.

Источник: БелТА
Фото: twitter.com/NobelPrize

 
 
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Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 года стали Фрэнсис Арнольд (США), Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследования
 
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