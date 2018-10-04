Нобелевская премия по химии вручена за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 года стали Фрэнсис Арнольд (США), Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител, сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии .





В 2017 году Нобелевская премии по химии была присуждена швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения.

Нобелевская неделя стартовала 1 октября с вручения премии в области медицины и физиологии ученым из США и Японии Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе за их открытия в терапии рака. Лауреатами премии по физике стали авторы новаторских изобретений в области лазерных технологий Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд.