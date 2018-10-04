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В Штутгарте голодные крысы сгрызли редкие книги на 200 тысяч евро

04.10.2018 21:41 — Разное | Партизан  
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Нашествие крыс в университетской библиотеке Штутгарта привело к порче восьми тысяч редких книг. Об этом сообщает DW.

Представители библиотеки рассказали, что с начала года грызуны испортили тысячи книг, в том числе изданных в прошлом веке. В частности, были уничтожены научные издания 1970-1980-х годов, а также труды по экономике, юриспруденции и социологии. Общий размер ущерба оценивают в 200 тысяч евро.

«Многие стеллажи так сильно испачканы крысиным пометом, что их невозможно отмыть», — говорится в местной газете Stuttgarter Zeitung.

Сотрудники библиотеки уверены, что такое количество грызунов появилось в здании из-за соседского парка, посетители которого наводнили его мусором. Уборка сада происходит раз в неделю, а в остальные дни на земле часто можно встретить выброшенные объедки.

Университет планирует провести тщательную уборку в библиотеке и перекрыть крысам возможные пути входа.
 
 
Ссылка на источник 24
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Нашествие крыс в университетской библиотеке Штутгарта привело к порче восьми тысяч редких книг. Об этом сообщает DW.
 
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