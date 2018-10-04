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Погибший в авиакатастрофе замгенпрокурора РФ курировал дело Скрипалей - СМИ

04.10.2018 21:26 — Разное | Партизан  
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Погибший при крушении вертолета в Костромской области заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян курировал расследование дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщил Интерфаксу осведомленный источник.

По информации собеседника агентства, Саак Карапетян руководил надзором за расследованием резонансных уголовных дел с 2016 года. В том числе в сферу его компетенции входило дело о покушении на Скрипалей.

Напомним, что 3 октября в России в районе города Кострома разбился частный вертолет АS-350, который летел из Москвы в Плес, в результате чего погибли трое человек.

По данным СМИ, в авиакатастрофе погиб заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, находившийся в отпуске.

Покушение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию произошло 4 марта 2018 года в британском Солсбери. Британские правоохранители установили, что их отравили двое сотрудников ГРУ при помощи запрещенного нервно-паралитического вещества Новичок, разработанного в России. Москва отрицает обвинения и ведет собственное расследование дела Скрипаля.

 
 
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Погибший при крушении вертолета в Костромской области заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян курировал расследование дела об отравлении бывшего офицера ГРУ...
 
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