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Бага - о поражении БАТЭ в Лиге Европы: 0:3 к 17-й минуте - о чем-то это, наверное, говорит

05.10.2018 01:28 — Разное | Tut.by  
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Наставник БАТЭ Алексей Бага после домашнего поражения 1:4 от греческого ПАОКа в Лиге Европы во 2-м круге Лиги Европы посетовал на робость подопечных на старте первого тайма, когда было пропущено три мяча, и объяснил, почему не выпускает на евроарену подписанных под выход в еврокубки Эрвейна Мукама и Лувагу Кизито.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы очень робко начали, — сказал тренер на пресс-конференции после матча. — Непозволительно начинать так дома, невзирая на статус и силу соперника. Плюс сюда наложились индивидуальные ошибки тактического и технического плана. Мы давно поняли… должны понимать, что турниры ранга Лиги чемпионов и Лиги Европы такого не прощают. Это аксиома. В обратном меня никто не переубедит. Как только ты ошибаешься, как только ты уязвим для соперника, сразу получаешь гол. В наших реалиях мы с таким сталкиваемся очень редко: дома имеем другие скорости. А здесь нас наказывают. Проигрывать к 17-й минуты 0:3 — о чем-то это, наверное, говорит.

— Что не позволило во втором тайме развить успех после забитого гола?

— Могли выжимать и больше, так как предпосылки для взятия ворот были. Все дело в нашем исполнительском мастерстве, в недостаточном уровне взаимодействий. Естественно, оборона соперника и вратарь чувствовали себя уверенно, так как их команда вела в счете. Легче обороняться, когда есть гандикап в три мяча.

— Насколько сказалось на результате отсутствие Филиповича? И как вы охарактеризуете игру Полякова?

— Филипович — железно игрок основы. Когда он выпадает из-за дисквалификации или болезни, это сказывается на нас. Он бы пригодился нам сегодня, конечно!

Полякова отдельно выделять я бы не стал. В обороне играет не один Поляков, а вся команда, начиная с нападающего. Я бы не стал вешать помарки и проколы на кого-то из футболистов. А уж если и говорить об этом, то начинать нужно с меня. Если что-то не дается игрокам, то, прежде всего, я должен винить себя, так как перед игрой доводил до них свое видение.

— Как вы объясните первые 17 минут игры?

— Это трудно объяснить. Особенно сейчас, спустя полчаса после окончания матча. Предвидеть такое мы не могли, но ждали активного начала от ПАОКа. Знали, что в Борисов они приехали без очков. Им нужны были и очки, и голы. Можно сказать, что все, что мы ожидали, сбылось.

— Результат в пользу ПАОКа — по-вашему, заслуга Лео Жаба?

— Я не думаю. Он просто завершил моменты, которые создали для него партнеры. А оценку игрокам ПАОКа, думаю, должен давать Луческу.

— «Если они увидят „Филипс Арену“, то, думаю, побегут быстрее, чем бежали в прежних клубах», — говорили вы про новичков Кизито и Мукама после матча с «Карабахом», когда стало ясно, что БАТЭ попадает в евроосень. Почему они не играют в еврокубках? Это неудавшиеся трансферы либо вы доверяете обстрелянным бойцам?

— На каждую конкретную игру (чтобы мы сейчас опять не переходили на персоналии и вы меня не провоцировали на какие-то вещи) выходят сильнейшие футболисты. Выйди сегодня Кизито, то от вас последовали бы вопрос про Гордейчука, потому что он игрок сборной. [Сборной в Лиге наций] нужно обыгрывать Люксембург и Молдову, а он без практики, понимаете? Поставь еще кого-то, будет вопрос про другого.

Сегодня, 4 октября, кто сильнее, тот и выходит. Причем тот, кто готов приносить результат, а не то, кто в аренду приехал или по ходу турнира, проходил сборы. Это «джунгли» профессионального спорта. Ты сильнее — значит, играешь.

Это ни неудавшиеся трансферы, ни недоверие. Не забывайте, что в воскресенье мы играем на синтетике, потом наши футболисты сыграют два матча сборной, а после сборной у нас три выезда, учитывая Лондон, Гомель и Брест. Вот и весь ответ на ваш вопрос.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— С турнирной точки зрения у вас те же самые шансы на успех, что и у ПАОКа?

— Да.

— Недавний эмоциональный матч с минским «Динамо» мог отложить отпечаток на ход встречи с ПАОКом?

— Может быть. Об этом мы думали. К тому же, у нас в составе есть ребята, которые вообще не касались еврокубков. После матча с «Динамо» имели три-четыре дня на подготовку к матчу с ПАОКом. Если физически футболистов еще можно восстановить, то эмоций надо много. Наверняка это одна из маленьких причин. Но опять, мы чересчур много наошибались. Я немножко не так довел… Может, не в той форме или не на том эмоциональном фоне, чтобы дать прочувствовать опасность соперника.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Алексей Бага после домашнего поражения 1:4 от греческого ПАОКа в Лиге Европы во 2-м круге Лиги Европы посетовал на робость подопечных на старте первого тайма, когда...
 
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