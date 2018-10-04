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В Польше машина из президентского кортежа сбила 9-летнего мальчика

05.10.2018 00:30 — Разное | Tut.by  
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В Освенциме полицейская машина, сопровождавшая колонну с автомобилем президента Польши, сбила ребенка — 9-летнего мальчика, сообщает Радио «Польша».

Все случилось на пешеходном переходе. Когда ребенок попал под машину, президент Анджей Дуда вышел из своего авто и остановил колонну. Ребенка осмотрели врачи, которые были в одной из машин.

Мальчика доставили в больницу. Ребенок отделался синяками и ссадинами на ноге. Пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский связался с родителями мальчика, которые смогли забрать сына домой уже через час.

Вечером президент Дуда навестил мальчика у него дома и подарил ему плюшевого медведя, сообщает RMF 24.

 
 
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В Освенциме полицейская машина, сопровождавшая колонну с автомобилем президента Польши, сбила ребенка - 9-летнего мальчика.
 
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