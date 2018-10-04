В Польше машина из президентского кортежа сбила 9-летнего мальчика

В Освенциме полицейская машина, сопровождавшая колонну с автомобилем президента Польши, сбила ребенка — 9-летнего мальчика, сообщает Радио «Польша» .

Все случилось на пешеходном переходе. Когда ребенок попал под машину, президент Анджей Дуда вышел из своего авто и остановил колонну. Ребенка осмотрели врачи, которые были в одной из машин.

Мальчика доставили в больницу. Ребенок отделался синяками и ссадинами на ноге. Пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский связался с родителями мальчика, которые смогли забрать сына домой уже через час.

Вечером президент Дуда навестил мальчика у него дома и подарил ему плюшевого медведя, сообщает RMF 24 .