5 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день учителя.

Всемирный день улыбки.

Португалия - День Республики.

ПРИМЕТЫ:

Иона. В память пребывания Ионы в чреве кита нельзя сегодня покупать и продавать рыбу, а тем более есть. Также этот день почитался как начало осени.

РОДИЛИСЬ:

1864 Луи ЛЮМЬЕР, французский изобретатель кинематографа.

1902 Рэймонд Альберт КРОК, американский бизнесмен, создатель сети ресторанов «Макдональдс».

1938 Джо (Джозеф Айра) ДАССЕН, французский певец и композитор.

1943 Стив МИЛЛЕР, американский музыкант.

1943 Инна Михайловна ЧУРИКОВА, российская актриса.

1944 Александр Яковлевич МИХАЙЛОВ, российский актёр.

1947 Брайан ДЖОНСОН, вокалист английской группы «Эй-Си\Ди-Си». В 2016 году покинул группу по рекомендации врачей, в связи с угрозой полной глухоты.

1952 Эмомали Шарипович РАХМОН (ОВ), президент Таджикистана. Женат, семь дочерей и двое сыновей. Дочь Озода возглавляет его президентскую администрация,

1961 Ирина Юрьевна МЕТЛИЦКАЯ, российская актриса. Умерла в 1997 году от лейкоза.

1965 Марио ЛЕМЬЕ, знаменитый канадский хоккеист.

1975 Кейт (Кэтрин Элизабет) УИНСЛЕТ, английская актриса («Титаник»). Родилась в богатой актёрской семье. У неё от трёх браков дочь и двое сыновей.

1976 Рамзан Ахматович КАДЫРОВ, глава Чечни. Мастер спорта по боксу. Женат на своей односельчанке Медни АЙДАМИРОВОЙ, у них шесть родных дочерей и четверо сыновей, и двое приёмных сыновей из детдома.

1984 Один Ланд БАЙРОН, американский актёр (Фил в сериале «Интерны»). Он гей.

СОБЫТИЯ:

1823 В Англии начал издаваться первый в мире медицинский журнал «Ланцет».

1880 Была запатентована первая шариковая ручка.

1918 В СССР был создан уголовный розыск.

1948 Разрушительное землетрясение в Ашхабаде. В течение десяти секунд город и множество близлежащих посёлков были сметены с лица земли. Под завалами оказались более 100 тыс. человек, большинство погибли, многие тысячи получили ранения. Сила землетрясения достигала 10 баллов, площадь девятибальной зоны составила тысячу квадратных километров. Удар подземной стихии сдвинул город горизонтально на два с половиной метра. По официальным данным того периода, в результате ночных толчков погибли 25-30 тыс. ашхабадцев, однако, как сообщают новые исследования туркменских архивистов, количество жертв значительно больше - более 160 тыс. погибших.

2002 Суд в Лос-Анджелесе постановил, что американский табачный гигант Philip Morris должен выплатить страдающей от рака женщине рекордную сумму штрафных санкций - $28 млрд.

2011 Умер Стив ДЖОБС, основатель компании «Apple».

2014 Умер Юрий ЛЮБИМОВ, российский режиссёр.