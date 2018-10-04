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Котёнка спасли, с ним всё в порядке - еда была, вода тоже. Просто ему было скучно
05.10.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Закрытого в квартире котёнка спустя полторы недели спасли - открыли дверь. Сам хозяин. Подробности - в утреннем эфире
фото - ТРК Брест
За судьбой бедолаги следил, кажется, весь Брест - все переживали, пытались как-то помочь. Подключились службы правопорядка и
Сегодня молодой человек вернулся. Дверь открыли, и убедились, что с котёнком всё в порядке, у него было всё необходимое, просто ему, вероятнее всего, было скучно.
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Закрытого в квартире котёнка спустя полторы недели спасли - открыли дверь. Сам хозяин. Подробности - в утреннем эфире ТРК Брест. фото - ТРК Брест За судьбой...
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