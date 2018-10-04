Котёнка спасли, с ним всё в порядке - еда была, вода тоже. Просто ему было скучно

Закрытого в квартире котёнка спустя полторы недели спасли - открыли дверь. Сам хозяин. Подробности - в утреннем эфире ТРК Брест .



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фото - ТРК Брест

За судьбой бедолаги следил, кажется, весь Брест - все переживали, пытались как-то помочь. Подключились службы правопорядка и МЧС . Однако всё было тщетно - владелец животного убыл на военные сборы, и по такой мелочи, конечно, никто его раньше не стал отпускать. Как говорится - на войне как на войне, не до нежностей.

Сегодня молодой человек вернулся. Дверь открыли, и убедились, что с котёнком всё в порядке, у него было всё необходимое, просто ему, вероятнее всего, было скучно.