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Дельфины, люди-"книги" и "космический" праздник. Топ-3 в афише выходных
В Витебске начались представления в передвижном дельфинарии — в шоу морские котики и дельфины. В субботу идем в Green на «космический» праздник, а в воскресенье — на открытие нового сезона в «живую библиотеку».
Представление в дельфинарии
Где: пр. Московский, 130/1 (на стоянке возле «Евроопта» в Билево)
Когда: 5 октября (18.00), 6−7 октября (12.00,15.00,18.00)
Билеты: 10−20 рублей. Дети до 3 лет — бесплатно (нужно предъявить свидетельство о рождении ребенка или родительский паспорт)
В шоу будут участвовать дельфины и морской котик. Передвижной дельфинарий из Калининграда уже объездил всю Россию, Казахстан, Узбекистан. В Беларусь артисты приехали впервые.
Открытие состоится 5 октября, работать дельфинарий будет до 18 ноября. Представления по средам, четвергам, пятницам один раз в день — в 18.00, а по субботам, воскресеньям — три раза: в 12.00,15.00,18.00. Понедельник, вторник — выходные. В праздничные дни в расписании возможны изменения. Телефон для справок: +375 (29) 268−96−89.
«Живая библиотека»
Где: битлз-клуб «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12)
Когда: 7 октября, 18.00
Вход: свободный
«Живая библиотека» в Витебске открывает новый сезон, гостей ждут новые люди-«книги» и их истории, но будет все та же уютная атмосфера откровенности и доверия.
На встречу в воскресенье пригласили девушку, которая 5 лет боролась с анорексией и булимией, а также модель, воспитанника детского дома и бывшего наркозависимого.
Предварительная регистрация — по
«День космоса»
Где: «Green Центр» (ул. Чкалова, 35)
Когда: 6 октября, 15.00
Вход: свободный
В честь Всемирной недели космоса в «Green Центре» подготовили свою улетную программу. Участников научного шоу ждут увлекательные эксперименты, которые помогут лучше узнать окружающий мир. В афише праздника также мастер-классы, аквагрим на космическую тематику, выставка роботов.
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В Витебске начались представления в передвижном дельфинарии - в шоу морские котики и дельфины. В субботу идем в Green на "космический" праздник, а в воскресенье - на...
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