Избавит от скучной работы: в Беларуси придумали робота-руку

Робот в помощь. В Беларуси придумали железную руку, которая избавляет от скучной и монотонной работы. Изобретение может поднимать тяжести, закручивать гайки и, как обещают разработчики, скоро станет хорошим помощником по дому. Корреспондент «МИР 24»Денис Кошелев испытал новинку.

Этот обычный офис в центре Минска – испытательный полигон для белорусских роботов. Сейчас тестируют очередную новинку – чудо-руку. Вот машина аккуратно берет и поднимает железные гайки. Складывает их. Причем так точно, как не каждый человек сможет.

«Самый простой и распространенный тип – пик энд плейс. То есть положить и взять. На примере этой детали вместо гайки может быть все что угодно», – указал руководитель направления маркетинга компании-разработчика

Евгений Коваленко.

Этот робот может закручивать болты, упаковывать грузы, переносить коробки. Он никогда не устает. И может работать без остановки сутки, месяц и даже год. Не боится высоких температур, острых предметов и токсичных материалов. То есть это замечательный помощник на производстве. Кстати, такую руку уже используют несколько фабрик. В Беларуси, России и США.

Этот чудо-робот, несмотря на то, что самостоятельный и умный, еще и очень покладистый. Его запросто можно взять за железную руку и научить, как двигаться. Задать траекторию. Или же показать, как перемещать предметы. При этом робот добрый и не способен никого обидеть. В случае малейшего контакта на производстве с человеком машина тут же остановится.

А это значит, что он абсолютно безопасен. На создание машины у разработчиков – резидентов Парка высоких технологий – ушло меньше года. Чертежи, схемы, оболочка. Все авторское. Есть даже собственный цех, где производят все детали для умной железной руки.

«Мы не используем покупные компоненты, мы придумали свои собственные электродвигатели, написали все программное обеспечение, выточили металлические части, все это заняло девять месяцев, сейчас работаем над качеством, чтобы выпускать не единицы в месяц, а десятки и сотни», – отметил основатель компании Виктор Хаменок.



Насколько далек тот день, когда умные машины станут людям еще и домашними помощниками? Создатели белорусской роборуки уверяют: это почти реальность. Во всяком случае, свою разработку они уже научили готовить в тостере гренки и делать бутерброды. Сейчас думают, как поставить умную руку на шасси и научить работать шваброй. А в перспективе – хотят оснастить искусственным интеллектом. Чтобы техника была не только надежным исполнителем, но и веселым собеседником.