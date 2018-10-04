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Как в Беларуси изменилась фактическая безработица: в каких регионах резкий рост, а в каких - падение

05.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Фактический уровень безработицы в Беларуси за 2017 год составил 5,6% от численности рабочей силы. По классификации Международной организации труда численность безработных в прошлом году составила 293,4 тысячи человек. FINANCE.TUT.BY полистал обнародованные Белстатом данные по социально-экономическому развитию регионов за прошлый год и посмотрел, в каких регионах было больше всего фактически безработных.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в обследовании домохозяйств по занятости Белстат использует принятое во всем мире определение Международной организации труда. То есть безработным считается тот, кто считает себя безработным, при этом активно ищет работу и готов приступить к работе в кратчайшие сроки. В Беларуси численность фактически безработных выше численности официально зарегистрированных нетрудоустроенных.

Для сравнения: в 2016 году численность безработных по классификации МОТ составляла в нашей стране 301,8 тысячи человек, в 2015-м — 272,8 тысячи, в 2014-м — 266,9 тысячи.

И если в целом по стране фактическая безработица снижается, то в отдельных регионах этот показатель растет. К примеру, в Брестской и Витебской областях число фактически безработных растет три последние года. Так, в Брестской области в 2014 году их было 43,3 тысячи, а в прошлом — 54,5 тысячи. Только за 2017 год прирост составил 2,8 тысячи человек. В Витебской области за последние 3 года фактически безработных прибавилось на 9,1 тысячу — до 41,9 тысячи человек.

Заметнее всего за 2017 год увеличилось число фактически безработных в Могилевской области — на 8,6 тысячи человек за год (до 45,7 тысячи). Уровень фактической
безработицы по методологии МОТ в этом регионе вырос до 8% от экономически активного населения. Для сравнения: в Минске этот показатель составляет 3,8%.

Как изменилось число фактически безработных в регионах за после 3 года
Регион 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Брестская 43,3 43,4 51,7 54,5
Витебская 32,8 34,7 40 41,9
Гомельская 43,2 46,5 54,2 44,8
Гродненская 22,3 25,6 26 24,7
Минск 54,3 55 54,3 44,1
Минская 30,2 30,6 38,5 37,6
Могилевская 40,9 37,1 37,1 45,7
по стране 266,9 272,8 301,8 293,4

В остальных областных центрах, а также Минске фактическая безработица за прошлый год сократилась.

При этом официальная зарегистрированная безработица заметно ниже фактической. Так, в 2017 году в Беларуси было 22,9 тысячи официально нетрудоустроенных, в 2016-м — 35,3 тысячи, а в 2014-м — 43,3 тысячи.

Напомним, в этом году численность безработных по классификации Международной организации труда сокращается. Так, во втором квартале 2018 года она составила 239,1 тысячи человек. Это следует из данных Белстата по результатам выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 294,5 тысячи человек.

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Теги: Минск
 
 
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