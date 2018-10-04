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Как в Беларуси изменилась фактическая безработица: в каких регионах резкий рост, а в каких - падение
Фактический уровень безработицы в Беларуси за 2017 год
Для сравнения: в 2016 году численность безработных по классификации МОТ составляла в нашей стране 301,8 тысячи человек, в 2015-м — 272,8 тысячи, в 2014-м — 266,9 тысячи.
И если в целом по стране фактическая безработица снижается, то в отдельных регионах этот показатель растет. К примеру, в Брестской и Витебской областях число фактически безработных растет три последние года. Так, в Брестской области в 2014 году их было 43,3 тысячи, а в прошлом — 54,5 тысячи. Только за 2017 год прирост составил 2,8 тысячи человек. В Витебской области за последние 3 года фактически безработных прибавилось на 9,1 тысячу — до 41,9 тысячи человек.
Заметнее всего за 2017 год увеличилось число фактически безработных в Могилевской области — на 8,6 тысячи человек за год (до 45,7 тысячи). Уровень фактической
В остальных областных центрах, а также Минске фактическая безработица за прошлый год сократилась.
При этом официальная зарегистрированная безработица заметно ниже фактической. Так, в 2017 году в Беларуси было 22,9 тысячи официально нетрудоустроенных, в 2016-м — 35,3 тысячи, а в 2014-м — 43,3 тысячи.
Напомним, в этом году численность безработных по классификации Международной организации труда
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Как в Беларуси изменилась фактическая безработица: в каких регионах резкий рост, а в каких - падение
FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах выше всего фактическая безработица.
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