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В Сухарево построят "МакДональдс" с драйвом

05.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Компания «КСБ Виктори Рестораны», которая развивает «МакДональдс» в Беларуси, приобрела на аукционе право аренды участка для строительства своего заведения в Сухарево. Об этом TUT.BY сообщило несколько источников и подтвердили в компании.


Место расположения будущего «МакДональдс». Изображение: «Яндекс карты»

Участок находится на пересечении улиц Горецкого и Шаранговича. В мае проходил аукцион на право его аренды для строительства там общепита.

— На аукционе «МакДональдс» бодался еще с кем-то из фастфудов, но в итоге он победил, повысив начальную цену примерно в десять раз, — говорит один из собеседников портала.


Примерные границы участка. Изображение: «Яндекс карты»

В «КСБ Виктори Рестораны» подтвердили приобретение в мае права аренды на указанный земельный участок для строительства общепита.

— В настоящий момент наша компания занимается разработкой архитектурного проекта отдельно стоящего семейного ресторана «МакДональдс» с удобной линией «МакДрайв», новой для Беларуси современной концепцией интерьера, последними технологиями сервиса и производства. Ресторан будет построен за короткий срок в пять месяцев. Дата открытия будет определена после завершения работ по проектированию объекта, — сообщили там на запрос TUT.BY.

Напомним, «МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Компания «КСБ Виктори Рестораны» контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым.

 
 
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Он будет находится на пересечении Шаранговича и Горецкого.
 
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