Пять смартфонов Samsung, которые сейчас чаще всего ищут белорусы

Несколько недель назад мы писали о пяти смартфонах Xiaomi и Huawei , которые чаще всего ищут белорусы. Сегодня мы решили проверить, какие аппараты компании Samsung могут похвастаться тем же.





Для выбора самых популярных моделей мы воспользовались системами веб-аналитики от Google и «Яндекс». За последние 30 дней наибольшее количество запросов с ключевыми словами «Samsung», «Samsung Galaxy», «Galaxy» и «смартфон Samsung» были связаны с моделями Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy J9, Galaxy J7 и Galaxy J5.





Флагманская модель компании 2017 года, которая и сегодня выглядит более чем актуально. Смартфон оснащается большим 5,8-дюймовым дисплеем с закруглениями с левой и правой сторон, а также стеклянным корпусом с защитой от воды по стандарту IP68 (не более получаса в пресной воде на глубине до полутора метров).

Сзади кроме одинарной основной камеры на 12 Мп есть сканер отпечатков пальцев. Работает он быстро, но пользоваться сенсором не всегда удобно из-за слишком высокого расположения. Благодаря процессору Exynos 8895 проблем с производительностью у гаджета нет, на нем до сих пор можно поиграть во все игры на высоких настройках графики.

От аккумулятора емкостью в 3000 мАч аппарат работает около суток. В наличии технология ускоренной зарядки.

Презентация аппарата состоялась еще в 2016 году, но его до сих пор можно купить в белорусских интернет-магазинах.





У гаджета экран с «классическим» соотношением сторон 16:9 с диагональю в 5,1 дюйм, корпус с защитой IP68 и процессор Exynos 8890. Сверхмощным последний назвать уже не получится, но для всех «бытовых» задач вроде общения в мессенджерах или просмотра видео в YouTube производительности точно хватит.

Из других особенностей — камера на 12 Мп, сканер отпечатков пальцев в физической клавише «Домой» на фронтальной панели и встроенный аккумулятор емкостью в 3000 мАч.

Один из текущих флагманов производителя, по дизайну мало чем отличающийся от рассмотренной нами ранее «восьмерки». Из заметных изменений — поменявший расположение сканер отпечатков пальцев, который сдвинули под основную камеру. Так к датчику стало легче дотянуться.



На фото Galaxy S9 и Galaxy S9+

Еще одно нововведение — основная камера (12 Мп) с изменяющейся диафрагмой. Значение f/1.5 подойдет для съемок в темноте, когда нужно захватить больше света, а f/2.4 лучше использовать при хорошем освещении для лучшей детализации.

Другие параметры включают мощный процессор Exynos 9810 (все приложения и игры на «максималках»), аккумулятор на 3000 мАч, 5,8-дюймовый дисплей и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Две модели 2017-го модельного года из более простой линейки смартфонов Samsung. Оба гаджета выполнены из металла, но старший J7 также защищен от попадания влаги по стандарту IP54.



Galaxy J3, J5 и J7 (2017)

Диагональ экранов составляет 5,2 и 5,5 дюймов, но в J7 разрешение выше (Full HD против HD). Процессор в устройствах одинаковый — Exynos 7870, оперативной памяти соответственно 2 и 3 ГБ для старшей и младшей модели. Разрешение основной камеры в обоих устройствах — 13 Мп.

Еще одна «фишка» заключается в большом времени автономной работы. При полном заряде аккумуляторов на 3000 и 3600 мАч можно рассчитывать на два-два с половиной дня без подзарядки.