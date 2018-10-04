Как говорят эксперты, лучше хоть какой-то депозит, чем просто хранить деньги дома в чулке. Один из быстрых способов заработка в такой ситуации — воспользоваться «короткими» депозитами, чтобы еще и немного заработать с минимальными рисками через небольшой промежуток времени. FINANCE.TUT.BY представляет обзор наиболее выгодных депозитов в белорусских рублях сроком на месяц и на год.
Вклады на срок до 35 дней
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/
безотзывный
МТБанк
МТБелки online
3,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн
6%
безотзывный
Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum
9,2%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
9,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
5,5%
безотзывный
Беларусбанк
Тренд
3,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны
9%
безотзывный
БПС-Сбербанк
«Онл@йн-1»
8%
отзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,1%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
8%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
Банк, вклад
Ставка
МТБанк
МТБелки online
3,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн
6%
безотзывный
Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum
9,2%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
9,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
5,5%
безотзывный
Беларусбанк
Тренд
3,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны
9%
безотзывный
БПС-Сбербанк
«Онл@йн-1»
8%
отзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,1%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
8%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
В категории вкладов на месяц все более чем стабильно. В сентябре лишь Технобанк немного приукрасил картину, добавив к самому короткому вкладу 0,2% годовых.
Вклады до 400 дней
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/
безотзывный
МТБанк
МТБелки online
11,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
12,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
10,35%
безотзывный
РРБ-Банк
Безотзывный 395 дней
12,5%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
12,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный 12 плюс
8,05%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
11,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
7,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
12,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Прогрессивный
12,5%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
10,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
10%
безотзывный
БТА Банк
БТА Профит
10,35%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
10,3%
безотзывный
Паритетбанк
Оптимальный
10,35%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12,5%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
12,5%
безотзывный
Технобанк
Максимум
12,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Симфония
12,5%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка
МТБанк
МТБелки online
11,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
12,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
10,35%
безотзывный
РРБ-Банк
Безотзывный 395 дней
12,5%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
12,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный 12 плюс
8,05%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
11,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
7,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
12,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Прогрессивный
12,5%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
10,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
10%
безотзывный
БТА Банк
БТА Профит
10,35%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
10,3%
безотзывный
Паритетбанк
Оптимальный
10,35%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12,5%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
12,5%
безотзывный
Технобанк
Максимум
12,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Симфония
12,5%
безотзывный
Банки продолжают подгонять ставки под линейку длинной в 12,5% годовых, но каждый делает это по-разному: кто-то предлагает вклады на 14 месяцев, кто-то — добавляет сразу 2,5% годовых к старым вкладам, а кто-то все еще медленно плюсует десятые доли процента.
Так, например к цифре 12,5% годовых в этом месяце пришли Альфа-Банк и Технобанк. Банк Москва-Минск и МТБанк просто добавили по 0,3% и 0,2% годовых соответственно.