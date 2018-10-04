Как говорят эксперты , лучше хоть какой-то депозит, чем просто хранить деньги дома в чулке. Один из быстрых способов заработка в такой ситуации — воспользоваться «короткими» депозитами, чтобы еще и немного заработать с минимальными рисками через небольшой промежуток времени. FINANCE.TUT.BY представляет обзор наиболее выгодных депозитов в белорусских рублях сроком на месяц и на год.



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Вклады на срок до 35 дней

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный МТБанк МТБелки online

3,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн

6% безотзывный Белорусский народный банк Рублю, Ergo Sum

9,2% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC

9,2% безотзывный Белагропромбанк @гро

5,5% безотзывный Беларусбанк Тренд

3,5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

9% безотзывный БПС-Сбербанк «Онл@йн-1»

8% отзывный БТА Банк БТА Мини

9,1% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

8% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9% безотзывный Технобанк е-Соло

8% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,2% отзывный

Банк, вклад Ставка МТБанк МТБелки online

3,5% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн

6% безотзывный Белорусский народный банк Рублю, Ergo Sum

9,2% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC

9,2% безотзывный Белагропромбанк @гро

5,5% безотзывный Беларусбанк Тренд

3,5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

9% безотзывный БПС-Сбербанк «Онл@йн-1»

8% отзывный БТА Банк БТА Мини

9,1% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

8% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9% безотзывный Технобанк е-Соло

8% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,2% отзывный

В категории вкладов на месяц все более чем стабильно. В сентябре лишь Технобанк немного приукрасил картину, добавив к самому короткому вкладу 0,2% годовых.

Вклады до 400 дней

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный МТБанк МТБелки online

11,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

10,35% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,5% безотзывный Банк Решение Формула успеха

12,5% безотзывный Идея Банк Фирменный 12 плюс

8,05% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

12,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

11,5% безотзывный Беларусбанк Классик

7,5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

10,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

10% безотзывный БТА Банк БТА Профит

10,35% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

10,3% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10,35% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,5% безотзывный Технобанк Максимум

12,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,5% безотзывный

Банк, вклад Ставка МТБанк МТБелки online

11,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

10,35% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,5% безотзывный Банк Решение Формула успеха

12,5% безотзывный Идея Банк Фирменный 12 плюс

8,05% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

12,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

11,5% безотзывный Беларусбанк Классик

7,5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

10,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

10% безотзывный БТА Банк БТА Профит

10,35% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

10,3% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10,35% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,5% безотзывный Технобанк Максимум

12,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,5% безотзывный

Банки продолжают подгонять ставки под линейку длинной в 12,5% годовых, но каждый делает это по-разному: кто-то предлагает вклады на 14 месяцев, кто-то — добавляет сразу 2,5% годовых к старым вкладам, а кто-то все еще медленно плюсует десятые доли процента.

Так, например к цифре 12,5% годовых в этом месяце пришли Альфа-Банк и Технобанк. Банк Москва-Минск и МТБанк просто добавили по 0,3% и 0,2% годовых соответственно.

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