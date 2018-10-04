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На пути к 12,5 процента годовых. Обзор "коротких" депозитов в рублях

05.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Как говорят эксперты, лучше хоть какой-то депозит, чем просто хранить деньги дома в чулке. Один из быстрых способов заработка в такой ситуации — воспользоваться «короткими» депозитами, чтобы еще и немного заработать с минимальными рисками через небольшой промежуток времени. FINANCE.TUT.BY представляет обзор наиболее выгодных депозитов в белорусских рублях сроком на месяц и на год.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады на срок до 35 дней

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/
безотзывный

МТБанк

МТБелки online

3,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн

6%

безотзывный

Белорусский народный банк

Рублю, Ergo Sum

9,2%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

9,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

5,5%

безотзывный

Беларусбанк

Тренд

3,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

9%

безотзывный

БПС-Сбербанк

«Онл@йн-1»

8%

отзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

8%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

Банк, вклад

Ставка

МТБанк

МТБелки online

3,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн

6%

безотзывный

Белорусский народный банк

Рублю, Ergo Sum

9,2%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

9,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

5,5%

безотзывный

Беларусбанк

Тренд

3,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

9%

безотзывный

БПС-Сбербанк

«Онл@йн-1»

8%

отзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

8%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

В категории вкладов на месяц все более чем стабильно. В сентябре лишь Технобанк немного приукрасил картину, добавив к самому короткому вкладу 0,2% годовых.

Вклады до 400 дней

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/
безотзывный

МТБанк

МТБелки online

11,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,35%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,5%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

12,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный 12 плюс

8,05%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

11,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

7,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

10,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

10,35%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

10,3%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,35%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Технобанк

Максимум

12,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка

МТБанк

МТБелки online

11,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,35%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,5%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

12,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный 12 плюс

8,05%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

11,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

7,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

10,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

10,35%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

10,3%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,35%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Технобанк

Максимум

12,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Банки продолжают подгонять ставки под линейку длинной в 12,5% годовых, но каждый делает это по-разному: кто-то предлагает вклады на 14 месяцев, кто-то — добавляет сразу 2,5% годовых к старым вкладам, а кто-то все еще медленно плюсует десятые доли процента.

Так, например к цифре 12,5% годовых в этом месяце пришли Альфа-Банк и Технобанк. Банк Москва-Минск и МТБанк просто добавили по 0,3% и 0,2% годовых соответственно.

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 85
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Банки продолжают подгонять ставки под линейку длиной в 12,5% годовых, но каждый делает это по-разному.
 
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