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Ученые из Англии доказали, что собаки не настолько умные, как думают их хозяева

05.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Собаки веками считались верными и любящими животными, но в одном их владельцы ошибались, считают специалисты. Ученые полагают, что четвероногие друзья не такие умные, как об этом принято думать. Исследователи выяснили, что многими из их "редких" навыков обладают и другие животные.
 
 
Исследователи из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Черч изучили более 300 статей, рассказывающих о возможностях интеллекта животных. В работах сравнивались когнитивные способности собак и других домашних питомцев, а также хищников и плотоядных животных.
 
 
Профессор Стивен Леа из Эксетерского университета пришел к выводу, что способности псов были переоценены. Например, многие исследователи обращали внимание, что четвероногие друзья необычно хорошо решали простые физические головоломки, временами лучше обезьян. В то же время было упущено из виду, что эти задачи так же хорошо решали еноты, гиены и некоторые другие родичи собак.
 
 
 
 
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Собаки веками считались верными и любящими животными, но в одном их владельцы ошибались, считают специалисты. Ученые полагают, что четвероногие друзья не такие...
 
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