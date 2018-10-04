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Самая известная модель плюс-сайз стала лицом Mango

05.10.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Одна из самых популярных моделей плюс-сайз Эшли Грэм стала лицом осенне-зимней кампании Mango. Девушка представила линию Violeta, включающую в себя одежду от 44-го до 60-го размера.

Слоган  кампании — I am what I am, что призвано подчеркнуть, как важно женщинам любить свое тело. 

Кроме того, бренд выпустил и видео, в котором Эшли и другие девушки танцуют и поют на улицах Барселоны.

 
 
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Девушка представила линию Violeta, включающую в себя одежду от 44-го до 60-го размера
 
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