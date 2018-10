Самая известная модель плюс-сайз стала лицом Mango

Одна из самых популярных моделей плюс-сайз Эшли Грэм стала лицом осенне-зимней кампании Mango. Девушка представила линию Violeta, включающую в себя одежду от 44-го до 60-го размера.

Слоган кампании — I am what I am, что призвано подчеркнуть, как важно женщинам любить свое тело.

Кроме того, бренд выпустил и видео, в котором Эшли и другие девушки танцуют и поют на улицах Барселоны.