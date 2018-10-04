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"У всех случаются неудачные дни". Хавбек БАТЭ - о разгроме от ПАОКа

05.10.2018 08:14 — Разное | Tut.by  
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Хавбек БАТЭ Евгений Яблонский после крупного домашнего поражения от греческого клуба ПАОК в Лиге Европы отметил, что вся борьба в группе «L» еще впереди, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Александар Прийович и Евгений Яблонский. Фото: ru.uefa.com

— Такого неудачного начала мы не ожидали в первую очередь от себя. Наверное, в дебютном отрезке действовали слишком открыто — и соперник, имеющий качественную группу атаки, этим воспользовался. Постараемся извлечь должные уроки и будем двигаться дальше.

Итоговые цифры на табло очень неприятны. Особенно обидно, что пропускали из-за собственных ошибок. Если бы сыграли в обороне более надежно, компактно, поединок сложился бы по-другому. Впрочем, что сейчас предполагать…

Между таймами состоялась серьезная беседа. Тренерский штаб попросил не опускать руки, попытаться нагнетать давление. Считаю, тот разговор помог: принялись проводить атаки, наносить удары, организовали хороший гол. Зажглась надежда на возрождение интриги, да и определенные предпосылки, чтобы отличиться, возникали. Мы трудились, хотели исправить ситуацию. Но ПАОК забил еще раз.

Едва ли следует делать какие-то выводы по одной игре. У всех случаются неудачные дни. Ничего глобально страшного не произошло — борьба в группе «L» еще впереди.

В другом матче нашей группы «L» 4 октября английский «Челси» дома взял верх над венгерским «Види» (1:0) и с 6 очками после 2 туров единолично возглавил турнирную таблицу. У ПАОКа и БАТЭ теперь по 3 балла, у «Види» очков нет.

Следующий матч группового этапа Лиги Европы БАТЭ проведет 25 октября в гостях у «Челси».

 
 
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Хавбек БАТЭ Евгений Яблонский после крупного домашнего поражения от греческого клуба ПАОК в Лиге Европы отметил, что вся борьба в группе "L" еще впереди.
 
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