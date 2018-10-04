Насколько вы взрослый? Тест для тех, кому уже есть 18

Сегодня TUT.BY исполняется 18 лет. Для человека это очень важный возраст — время новых возможностей и новых забот. Мы собрали десять вопросов о вещах, с которыми чаще сталкиваются совершеннолетние. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в нюансах взрослой жизни.

Обратите внимание: тест не серьезный. Он не определит ваш реальный возраст, зато поможет замерить уровень «житейской» эрудиции.