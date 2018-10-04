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Насколько вы взрослый? Тест для тех, кому уже есть 18
Сегодня TUT.BY исполняется 18 лет. Для человека это очень важный возраст — время новых возможностей и новых забот. Мы собрали десять вопросов о вещах, с которыми чаще сталкиваются совершеннолетние. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в нюансах взрослой жизни.
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Десять вопросов, с которыми чаще сталкиваются те, кто уже отметил совершеннолетие.
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