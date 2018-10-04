Футболисты БАТЭ проиграли греческому ПАОКу 1:4 в матче Лиги Европы

Домашний матч второго тура группы L Лиги Европы состоялся на поле «Борисов-Арены». Уже на 6-й минуте гости вышли вперед – передачу с фланга замкнул Александар Прийович. После этого Лео Жаба дважды поразил ворота Дениса Щербицкого (11-я и 17-я).

Во втором тайме игра борисовчан изменилась. Команда создала немало опасных моментов, а вышедший на замену Максим Скавыш сократил отставание в счете (61-я). К сожалению подопечные Алексея Баги позволили сопернику забить еще раз (Димитриос Пелкас, 74-я) и окончательно снять вопросы о победителе противостояния.

- Мы очень робко начали. Дома так действовать непозволительно, невзирая на силу и статус соперника. Плюс наложились еще и индивидуальные ошибки как тактического, так и технического плана. Давно знаем, что в турнирах такого ранга, как Лига Европы, Лига чемпионов, подобных ошибок не прощают. Это аксиома. И в этом меня никто не переубедит. Как только начинаешь ошибаться и становиться уязвимым, сразу же получаешь гол. Играя в чемпионате Беларуси, с этим практически не сталкиваемся. А если и допускаем какие-то погрешности, то все происходит на более низких скоростях, что не так критично. А здесь нас моментально наказывают, - прокомментировал исход встречи главный тренер БАТЭ Алексей БАГА, слова тренера приводит официальный сайт клуба.

В другом поединке группы L «Челси» со счетом 1:0 на своем поле обыграл венгерский «Види».

Таким образом, после двух туров турнирное положение в группе ЛЕ, где играет БАТЭ: «Челси» - 6 очков, ПАОК - 3. БАТЭ - 3, «Види» - 0.

8 ноября желто-синие примут дома «Челси».