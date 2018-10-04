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В Могилёвской области стартует проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

05.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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В Могилёвской области стартует проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

В Могилёвской области стартовал проект с интригующим названием «Новая жизнь в обмен на крышечки».

Смысл проекта заключается в следующем: пластиковые крышки собираются в специальные контейнеры, установленные в торговых и иных объектах, потом вторсырьё перепродаётся перерабатывающим предприятиям, а за вырученные средства оказывается помощь больным детям и взрослым (приобретаются медикаменты и медицинский инвентарь). Акция проходит только три месяца, но за это время в работу включилось более сотни школ и детских садов.

В Могилёвской области стартует проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

Как сообщают организаторы, создано уже около 90 пунктов сбора крышечек. К работе привлечено 60 волонтёров, курирующих проект по всей Беларуси. Так было собрано уже более 4 тонн крышек.

Проект останавливаться на достигнутом не собирается и задаётся целью оказывать помощь в размере 10 тысяч долларов ежемесячно. Для этого нужно собирать по 40 тонн пластиковых крышечек.

— Мы верим, что успех достижим общими усилиями. Раз подобного рода проект успешно реализуется в 42 странах, то и в Беларуси получится! — заявляют организаторы акции.

В Могилёвской области стартует проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

Помочь проекту можно разными способами. Можно начать собирать пластиковые крышечки и передавать их волонтёрам. Крышки можно собирать дома или в контейнеры, сделанные вручную и установленные в общественных местах. Также можно и самому присоединиться к команде, заполнив анкету. Анкета и информация о волонтёрах находятся в группе проекта «ВКонтакте».

Есть возможность и поддержать инициативу финансово на краудфандинговой платформе «Имена». Средства будут направлены на изготовление и установку контейнеров, а также на транспортные расходы.

В течение года в планах «Новой жизни в обмен на крышечки» установить около 70 контейнеров и собрать 480 тонн крышек, выручку от сдачи которых проект направит на помощь тяжелобольным детям.

Давайте вместе примем участие в интересной инициативе! Собирая пластиковые крышки, участники акции имеют возможность не только помогать природе и людям, нуждающимся в этом, но и воспитывать экологическое сознание, но ещё и вырабатывать привычку раздельного сбора иных видов отходов.

 

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В Могилёвской области стартовал проект с интригующим названием «Новая жизнь в обмен на крышечки». Смысл проекта заключается в следующем: пластиковые крышки...
 
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