"За 40 копеек я сам съем". Фермеры и торговые сети рассказали, почему в продаже мало наших яблок

Фермеры, которые выращивают яблоки, жалуются, что не могут со своей продукцией пробиться в торговые сети. «Пробовал работать однажды с торговой сетью, но больше 30 копеек за килограмм мне не предложили, а за такие деньги я продавать не собираюсь», — рассказывает директор одного из фермерских хозяйств. У торговых сетей свое видение этой ситуации. «Фермеры просят слишком высокую цену. Цену же формируют не фермеры, и не торговые сети, а рынок», — поясняет директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская.

FINANCE.TUT.BY узнал, почему фермерские яблоки с трудом попадают в наши магазины и почем их покупают в России.





Фермеры: «В Россию уезжают хорошие, а отходы оседают здесь»

Белорусские фермеры дают массу объявлений об оптовой продаже яблок — в этом году урожай. Многие готовы продать 700, 800, а то и 1000 тонн этих фруктов. В то же время на полках в белорусских магазинах чаще встретишь яблоки из Польши, Испании, Голландии, ведь в обязательном порядке в ассортименте должно быть только от одного до трех сортов наших, в зависимости от площади магазина. Мы спросили у фермеров, поставляют ли они свою продукцию в белорусские магазины. Большинство из них ответили, что не работают с отечественными торговыми сетями, а продают яблоки в Россию.

— Мы не продаем яблоки белорусским торговым сетям, потому что нас не устраивает их ценовая политика, — сказали нам в ООО «Мой сад». — Белорусские магазины берут только дешевые, плохие яблоки, чтобы повесить бренд «Купляйце беларускае». Я работаю 6 лет, за это время сети ни разу не изъявили желания со мной сотрудничать. Но все российские сети работают охотно. Я отправляю прекрасные яблоки в Россию. Покупают их у меня по 85 копеек за килограмм — это включая сортировку, упаковку, калибровку. Я пробовал пробиться однажды в торговую сеть, но больше 30 копеек за килограмм мне не предложили. Но за такие деньги я продавать не собираюсь.

Примерно такой же ответ мы получили в еще одном фермерском хозяйстве.

— А как я буду продавать в наши торговые сети, если они больше 40 копеек за килограмм не предлагают?! — с возмущением говорит владелец еще одного фермерского хозяйства по выращиванию яблок. — За 40 копеек я лучше их сам съем. Качество их не устраивает. Почему-то российские торговые сети наши яблоки устраивают целиком и полностью. И они готовы платить от 80 копеек за килограмм.

Владелец фермерского хозяйства «Ветлов» сказал, что также не сотрудничает с белорусскими торговыми сетями.

— Практически невозможно войти на белорусский рынок с нашими яблоками. Потому что торговые сети проводят тендер на наши яблоки и опускают цену до 40−55 копеек за килограмм. Но в то же время голландское, польское яблоко стоит в магазинах от 2,7 до 5 рублей за килограмм. Спрашивается, как проводится тендер в Голландии? Получается, что наши яблоки могут быть только по 50 копеек, а импортное — по любой цене закупим? — задается вопросом глава фермерского хозяйства Игорь Ветлов. — Если яблоки в Польше покупают задешево, почему же их продают по 3 рубля? Цена на польское яблоко в Польше 11−12 центов (27−30 копеек) за килограмм. А у нас оно стоит 1,2 евро (2,95 рубля).

Фермер говорит, что «даже с учетом транспортировки и 100% накрутки оно столько стоить не должно». Но стоит. А купить белорусские яблоки, добавляет фермер, по адекватной цене и продать нельзя, только по 50 копеек.





Игорь Ветлов считает, что плохое качество белорусских яблок в торговых сетях вполне объяснимо.

— А кто за 50 копеек поставит хорошего качества? Им и дают перебранное. В Россию уезжают хорошие, а отходы оседают здесь. Ни один магазин не дает нормальной цены, — говорит Игорь Ветлов. — Мало того, что нам предлагают низкие цены, так еще и ставят условия: «Вы, пожалуйста, развезите сами по 120 килограмм ваших яблок в наши магазины!». Голландцу, яблоки которого лежат по 2,7 рубля, такого не говорят, а мне за 50 копеек говорят.

Глава фермерского хозяйства считает, что этот вопрос нужно решать на государственном уровне. Хотя бы потому, что «оно вложило уйму денег в создание яблочных садов».

— С 2004 года были государственные программы садоводства, они подразумевали безвозмездную выдачу денег, чтобы люди сажали сады. Я тоже получал деньги — и 800 миллионов старыми, и 700 миллионов. За них я поставил ограждение, много других вопросов решил. Саженцы у меня были свои. А сейчас получается, когда мы нарастили яблок, в родной стране продать их не можем. Если государство выдало нам деньги и помогло посадить сады, то почему оно не поможет нам продать яблоки здесь? — заключает мужчина.

Игорь Ветлов приводит в пример Польшу.

— В этой стране в магазинах — приоритет польскому яблоку. Там везде польские яблоки. Есть, конечно, и импортные, но в основном польские различного качества. А у нас? Голландское, испанское, польское выложено красиво в магазинах, а белорусские навалены кучей. Такое ощущение, что эти яблоки специально побили друг об друга и выложили лишь бы как.

Среди производителей белорусских яблок бытует мнение, что на магазинных прилавках за отечественными фруктами частенько скрываются польские, и наоборот.

— Когда в магазины поступают хорошие белорусские яблоки по 80−90 копеек за килограмм, на ценнике на них пишут «Польша» и ставят сумасшедшую цену. А если приезжают польские ерундовые яблоки, на них пишут, что они белорусские, и ставят цену пониже, — предполагает один из фермеров. — Как это контролировать, должны придумывать не производители, а государство.





Почему себестоимость белорусских яблок выше, чем польских?

Игорь Ветлов объяснил и то, почему нашим яблокам сложно конкурировать в цене с польскими, а также почему себестоимость отечественных выше.

— Я года 3 назад ездил на семинар по выращиванию яблок в Польшу, смотрели на их производство. У них все заинтересованы в продвижении польских яблок, потому что значительный процент ВВП у них занимает все, что связано с выращиванием яблок. В Польше производители могут взять кредит под 1%. Если мне не хватает денег на оборотные средства, под какой процент я могу их взять? У нас ядохимикаты, к примеру, «Хорус», стоит 143−147 долларов (примерно 305−315 рублей) за килограмм. А в Польше 35 евро (около 85 рублей). У нас больше чем в 3 раза дороже. Поэтому и себестоимость фруктов выше, — подводит итог фермер.

Лишь одно из опрошенных фермерских хозяйств из Могилевской области поставляет яблоки в торговые сети — «Перекресток» и «Квартал вкуса». Хозяин яблочных садов поясняет, что у него «самые вкусные яблоки, они вне конкуренции, поэтому их у него и берут». А вот раскрыть тайну, почем же он их магазинам продает, фермер отказался.

Торговые сети: «Фермеры просят слишком высокую цену»

Почему же на самом деле белорусская розничная торговля не жалует продукцию отечественных производителей? Даже в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отметили , что определенные проблемы в этом вопросе есть.

— Мы очень даже жалуем белорусские яблоки, — заверила директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская. — Абсолютное большинство торговых сетей (93%) закрывает весь ассортиментный перечень яблок, положенный по закону. Торговые сети работают в тех рамках, в которых должны — не больше, не меньше. То, что касается поставки фермерских продуктов, в частности яблок, они не попадали в торговые сети из-за того, что не было достаточного пакета сопроводительных документов.





Директор ассоциации говорит, что некоторые фермеры предлагают приехать в хозяйство и забрать яблоки.

— Но мы так не работаем, у нас нет такой возможности. Был, конечно, период, когда не хватало мяса. Мы арендовали машины и доставляли продукцию в свои объекты сами. Но сегодня есть предложение яблок, — продолжает Наталия Шаблинская.

По ее словам, с некоторыми фермерскими хозяйствами торговые сети уже заключили договоры на поставку яблок. С другими же еще собираются заключить.

— К примеру, «Агро-Заречье» через поставщика «Инкофуд» нам предлагало яблоки трех сортов по 40 копеек. Но сделка не состоялать. Однако те яблоки, которые нам показывали, был достойного качества, нормальные белорусские яблоки. Зачем нам покупать яблоки, которые стоят свыше рубля за килограмм, если этих фруктов сегодня изобилие? В каждом саду есть яблоки, люди не знают, куда их девать. Фермеры просят слишком высокую цену. Когда в Испании есть излишнее предложение по помидорам, фермеры часть отдают на благотворительность или просто закапывают. Это нужно для того, чтобы держать цену. Понятно, что они трудились, понесли много затрат, но цену формируют не фермеры, и не торговые сети, а рынок, — говорит Наталья Шаблинская. — Столько ярмарок проходит. Люди не приходят в магазин и не берут 5 килограмм яблок, два килограмма тоже не берут — пару штук. Вот такой спрос.

Директор Ассоциации говорит, что импортные яблоки ни в коей мере не мешают нашим фермерам продавать свои.

— Яблоки сортов гренни смит и мутсу считаются гипоаллергенными, которые мы не выращиваем вообще. Есть люди-аллергики, которые могут употреблять только их. Поэтому мы стараемся, чтобы 12 месяцев в году у нас в ассортименте были такие яблоки. Они имеют высокую цену, потому что у них несколько другая селекция, плюс их из-за границы везут. Но у покупателя должен быть выбор.

Оказалось, что некоторые торговые сети, к примеру, «Гиппо» и «Белмаркет», уже давно сотрудничают с фермерскими хозяйствами и закупают, как говорят продавцы, «очень хорошие яблоки».





— Сегодня в продаже в магазинах сетей представлено до пяти сортов яблок, выращенных в Беларуси. Мы закупаем яблоки у трейдеров из Брестской области. От них мы получаем плоды, откалиброванные и упакованные согласно нашим потребностям и удобству потребителей и по низкой цене. Закупаем эти фрукты и у фирмы «Мока» из Гродненского региона. В числе наших поставщиков также Минская овощная фабрика и агрокомбинат «Ждановичи», — прокомментировали представители торговых сетей «Гиппо» и «Белмаркет». — Постоянно ведется работа по поиску новых поставщиков. Например, на стадии подписания находится договор с торговым домом «Арника» — это производитель из Могилевской области.

Представители сетей говорят, что закупочная цена на белорусские яблоки колеблется в зависимости от вида и калибра и в пределах 0,5−1,2 рубля за килограмм. К слову, польские они закупают по цене 0,72−0,79 рубля за килограмм в зависимости от сорта и калибра.

По поводу выгоды от закупок у наших производителей в торговых сетях говорят, что «им выгодно то, что выгодно их покупателям, и если они хотят покупать отечественные яблоки, они будут предоставлять такую возможность».

— Большим спросом сейчас пользуются отечественные яблоки, вероятно, как за счет более низкой цены на полке, так и за счет хорошего соотношения цены и качества, — отметили в торговых сетях.