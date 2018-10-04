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Сухость, тусклая кожа, авитаминоз. 10 бюджетных средств, которые помогут быть красивой этой осенью

05.10.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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С приходом осени солнце поумерило свою активность — самое время ввести в свой уход средства с кислотами. И еще парой компонентов, которые противопоказаны в летний период.

Специально для вас редакция LADY подобрала десятку продуктов, которые помогут спасти кожу этой осенью. Конечно же, недорогих — в пределах 35 рублей, и доступных для белорусских читательниц — офлайн и онлайн.

Витамин С

Аскорбиновая кислота известна своими антиоксидантными свойствами: она нейтрализует свободные радикалы и борется с фотостарением. Однако у витамина С есть также ряд других, не менее полезных для кожи функций. К примеру, он способен стимулировать выработку коллагена (а значит, повышать тонус и разглаживать мелкие морщинки), осветлять кожу за счет блокировки меланоцитов и даже укреплять сосуды. А еще этот компонент обладает противовоспалительным действием.

Наносить средства с аскорбиновой кислотой можно с утра или вечером. Как определиться? Все зависит от текстуры и концентрации активного вещества в составе: если сыворотка или крем плотные и масляные, а процент витамина С высокий, лучше оставить их на вечернее время. Но вне зависимости от времени нанесения подобных продуктов использовать днем крем с SPF обязательно: несмотря на полезные свойства, аскорбиновая кислота может повышать чувствительность кожи.

Обычно средства с витамином С стоят недешево, однако есть хорошие варианты и в бюджетном сегменте. Мы рекомендуем обратить внимание на концентрат C-Capilix от Pharmaceris, сыворотку «Витаминная бомба» из линейки Expert C от Eveline, корейскую ампульную сыворотку La Miso и пудру 100% L-Ascorbic Acid Powder от The Ordinary.





Витамин А

А точнее, ретинол и его производные. Это одни из самых мощных компонентов, которые одинаково хорошо справляются и с акне, и с морщинами.

Использовать средства с ретинолом в составе можно только в холодное время года и только в комбинации с SPF: витамин А повышает фоточувствительность кожи и при неправильном использовании может спровоцировать появление пигментных пятен. Схема такая: вечером — ретинол, утром — защита от солнца.

Если вы только начинаете знакомство с витамином А, советуем обратить внимание именно на бюджетные средства: в низкой ценовой категории вряд ли найдутся продукты, серьезно раздражающие кожу. Мы, в свою очередь, советуем Super Power Mezo Serum с 5% ретинола, витамина Е и коэнзима Q10 от Bielenda, ночную сыворотку с витаминами А и Е от Derma E и безабразивный пилинг из линейки Asian Secrets от Витэкс.




АНА-кислоты

Фруктовые кислоты — незаменимые помощники в борьбе за красивую кожу. Они отлично справляются с теми же проблемами, что и ретинол, но действуют при этом мягче. А еще каждая альфагидроксикислота, помимо основной функции — обновления кожи, имеет собственный «спецэффект». Например, миндальная кислота регулирует выработку себума, молочная — увлажняет, а гликолевая уменьшает гиперпигментацию.

Сегодня на рынке представлено множество средств с АНА-кислотами — от кремов и сывороток до мягких пилингов. Процентное содержание активных веществ в «домашних» продуктах обычно невысоко, и навредить коже при правильном использовании они не смогут. Однако еще раз напоминаем об SPF: кислоты, как и ретиноиды, склонны повышать фоточувствительность.

Среди доступных средств нам полюбились ночной крем Manuka Tree с миндальной кислотой от Ziaja, мультифруктовый ампульный пилинг от Markell и сыворотка ReFresh с молочной кислотой от Levrana.




Материал подготовлен профессиональным косметиком 4 разряда.

 
Теги: знакомства
 
 
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Специально для вас редакция LADY подобрала десятку продуктов, которые помогут спасти кожу этой осенью. Конечно же, недорогих.
 
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