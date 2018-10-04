ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Однако почему-то мы не справились". Форвард БАТЭ - о разгроме от ПАОКа

05.10.2018 08:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий БАТЭ Максим Скавыш, на счет которого поначалу был записан единственный гол борисовчан, после крупного домашнего поражения от греческого клуба ПАОК в Лиге Европы отметил, что реализация моментов соперником оказалась на высочайшем уровне, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: fcbate.by

— Тяжелый и неудачный для нас поединок. Счет 0:3 к 17-й минуте — очень неприятно. Вернуться в игру было сложно. Полагаю, перерыв пошел нам на пользу. В дальнейшем команда начала действовать немного по-другому, поинтереснее.

Тяжело сказать по горячим следам, с чем связан столь провальный стартовый отрезок. Мы серьезно готовились к матчу, знали, что греки могут сразу же двинуть в прессинг, навязывать свой футбол. Неожиданностью такая их линия поведения точно не стала. Однако почему-то мы не справились. Да и реализация ПАОКом моментов оказалась на высочайшем уровне.

Выходить на поле, когда твоя команда уступает «-3», психологически непросто. Тренеры попросили активно включиться, бороться, напрягать защиту соперников. Удалось поучаствовать в голевой атаке. Я пробил, но не видел, как мяч оказался в воротах.

Сейчас необходимо думать о выездной встрече с «Ислочью», до которой осталось менее трех дней. Постараемся поскорее забыть о лигоевропейской осечке и добыть положительный результат в чемпионате страны, — сказал Максим Скавыш.

В другом матче нашей группы «L» 4 октября английский «Челси» дома взял верх над венгерским «Види» (1:0) и с 6 очками после 2 туров единолично возглавил турнирную таблицу. У ПАОКа и БАТЭ теперь по 3 балла, у «Види» очков нет.

Следующий матч группового этапа Лиги Европы БАТЭ проведет 25 октября в гостях у «Челси».

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш, на счет которого поначалу был записан единственный гол борисовчан, после крупного домашнего поражения от греческого клуба ПАОК в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин Беларуси озвучил сумму госдолга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Маяк Преднепровья
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика