"Однако почему-то мы не справились". Форвард БАТЭ - о разгроме от ПАОКа

Нападающий БАТЭ Максим Скавыш, на счет которого поначалу был записан единственный гол борисовчан, после крупного домашнего поражения от греческого клуба ПАОК в Лиге Европы отметил, что реализация моментов соперником оказалась на высочайшем уровне, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Фото: fcbate.by

— Тяжелый и неудачный для нас поединок. Счет 0:3 к 17-й минуте — очень неприятно. Вернуться в игру было сложно. Полагаю, перерыв пошел нам на пользу. В дальнейшем команда начала действовать немного по-другому, поинтереснее.

Тяжело сказать по горячим следам, с чем связан столь провальный стартовый отрезок. Мы серьезно готовились к матчу, знали, что греки могут сразу же двинуть в прессинг, навязывать свой футбол. Неожиданностью такая их линия поведения точно не стала. Однако почему-то мы не справились. Да и реализация ПАОКом моментов оказалась на высочайшем уровне.

Выходить на поле, когда твоя команда уступает «-3», психологически непросто. Тренеры попросили активно включиться, бороться, напрягать защиту соперников. Удалось поучаствовать в голевой атаке. Я пробил, но не видел, как мяч оказался в воротах.

Сейчас необходимо думать о выездной встрече с «Ислочью», до которой осталось менее трех дней. Постараемся поскорее забыть о лигоевропейской осечке и добыть положительный результат в чемпионате страны, — сказал Максим Скавыш.

В другом матче нашей группы «L» 4 октября английский «Челси» дома взял верх над венгерским «Види» (1:0) и с 6 очками после 2 туров единолично возглавил турнирную таблицу. У ПАОКа и БАТЭ теперь по 3 балла, у «Види» очков нет.

Следующий матч группового этапа Лиги Европы БАТЭ проведет 25 октября в гостях у «Челси».