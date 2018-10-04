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Хотите получить префессию электрогазосварщика?
05.10.2018 — Разное | Герой працы
Если вы желаете получить хорошо оплачиваемую профессию, востребованную на рынке труда, управление по труду, занятости и социальной защите Шумилинского райисполкома приглашает пройти курсы по профессии "электрогазосварщик". Начало занятий 8 октября. Срок обучения 5 месяцев.
Справки по телефонам 5-41-19, 5-41-18.
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Если вы желаете получить хорошо оплачиваемую профессию, востребованную на рынке труда, управление по труду, занятости и социальной защите Шумилинского...
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