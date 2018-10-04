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Колодищи против "Амкодора": "Нам сказали не сомневаться в госэкспертизе, которую не показали"
Жители Колодищ выступают
Этой встречи члены инициативной группы добивались давно. Всем ее участникам был заранее отправлен список вопросов, ответов на которые ждут жители
Первая часть встречи превратилась в ожесточенную и безрезультатную
У представителей властей оказались свои представления об открытом доступе к экологической информации: чего стоит попытка выставить за дверь одного из членов инициативной группы, который по совместительству является и журналистом экологического интернет-издания. Жители Колодищ журналиста-эколога отстояли.
Если вернуться к списку заявленных тем встречи, то один из самых главных вопросов — почему не предоставляются результаты экологической экспертизы проекта «Амкодора». Люди подозревают, что завод обеспечит экологический Армагеддон, и очень хотят видеть, что предприятие будет выбрасывать в атмосферу.
— «Амкодор» такую информацию не дает, нам говорят, что это коммерческая тайна и их интеллектуальная собственность, — говорит Ирина, один из участников встречи, — Минприроды отправляет нас в центр государственной экологической экспертизы, а там говорят, что не надо сомневаться в госэкспертизе, ее выводы верны, и они положительные. А ознакомиться с ними нельзя, потому что это собственность заказчика, то есть «Амкодора».
После перепалки «должен-не должен» представитель «Амкодора» заявил, что с экологической составляющей экспертизы граждане все же могут ознакомиться. Договорились, что части, составляющие коммерческую тайну, закроют, а экологическую можно будет почитать.
У жителей Колодищ есть еще один вопрос к природоохранному ведомству: почему не проводилась повторная либо дополнительная экологическая экспертиза проектной документации завода в связи с изменением технологических решений проекта?
Речь идет о прудах-испарителях, которые были в первоначальном проекте и стали главным раздражителем для общественности. Их хотели строить в лесу, а значит — рубить этот лес. Пруды заменили на другую систему фильтрации стоков. По уверениям представителей «Амкодор» — на более эффективную. Система фильтрации будет находиться на территории завода.
Но вопрос с лесом местные жители с повестки снимать не спешат — у них нет четкого ответа, кому теперь он принадлежит. Но точно не «Амкодору» — это во всеуслышание заявили представители предприятия. Этот участок им теперь не нужен.
Еще один болезненный вопрос — расширение улицы Минской, — представители «Амкадора» пытались переадресовать представителю Минского райисполкома: «Это не наша дорога, ее строит государство».
Однако граждане усомнились в том, что ее будут расширять «просто так» за бюджетные деньги — очевидно, что такому крупному предприятию просто необходима дорога.
— Есть же альтернативный вариант подъездной дороги к заводу вдоль железной дороги, — возмущались граждане. — Зачем жителям улицы Минской оживленная магистраль под окна?
У представителя «Амкодора» по этому поводу свои аргументы: проложить там магистраль мешают несколько приватизированных участков.
Были на встрече и дачники из СТ «Трактор». Их интересовал вопрос: не будут ли сточные воды с завода попадать на их участки и в подземные воды. Ответ был ожидаемый: «не волнуйтесь, есть положительное заключение государственной экологической экспертизы». Представители «Амкодора» так же заявили, что для нужд нового предприятия будут пробиты свои собственные скважины и на источник водоснабжения в товариществе никто покушаться не будет.
Концовка встречи выдалась нервной и на повышенных тонах, ее участники уже не слышали друг друга. В сухом остатке у жителей Колодищ лишь разочарование. Хотя формально «круглый стол» состоялся.
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