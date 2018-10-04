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Колодищи против "Амкодора": "Нам сказали не сомневаться в госэкспертизе, которую не показали"

05.10.2018 09:03 — Разное | Tut.by  
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Жители Колодищ выступают против строительства у них под боком промышленного гиганта — завода «Амкодор» по выпуску спецмашин. Формально, власти к их мнению прислушиваются. Недавно по распоряжению министра природоохранного ведомства состоялся круглый стол с участием представителей Минприроды, «Амкодора», Минского райисполкома и инициативной группы граждан. Заседание оказалось закрытым во всех смыслах — в помещении без окон, при запертой двери. И СМИ не приглашались. Но о самых интересных моментах мы все же узнали.

Этой встречи члены инициативной группы добивались давно. Всем ее участникам был заранее отправлен список вопросов, ответов на которые ждут жители Колодищ. Однако конструктивного диалога не получилось, иногда общение шло на повышенных тонах.

Первая часть встречи превратилась в ожесточенную и безрезультатную полемику: представители «Амкодора» пытались объяснить, почему они не обязаны отвечать, а граждане задавали вопросы, не включенные в повестку.

У представителей властей оказались свои представления об открытом доступе к экологической информации: чего стоит попытка выставить за дверь одного из членов инициативной группы, который по совместительству является и журналистом экологического интернет-издания. Жители Колодищ журналиста-эколога отстояли.


Если вернуться к списку заявленных тем встречи, то один из самых главных вопросов — почему не предоставляются результаты экологической экспертизы проекта «Амкодора». Люди подозревают, что завод обеспечит экологический Армагеддон, и очень хотят видеть, что предприятие будет выбрасывать в атмосферу.

— «Амкодор» такую информацию не дает, нам говорят, что это коммерческая тайна и их интеллектуальная собственность, — говорит Ирина, один из участников встречи, — Минприроды отправляет нас в центр государственной экологической экспертизы, а там говорят, что не надо сомневаться в госэкспертизе, ее выводы верны, и они положительные. А ознакомиться с ними нельзя, потому что это собственность заказчика, то есть «Амкодора».

После перепалки «должен-не должен» представитель «Амкодора» заявил, что с экологической составляющей экспертизы граждане все же могут ознакомиться. Договорились, что части, составляющие коммерческую тайну, закроют, а экологическую можно будет почитать.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У жителей Колодищ есть еще один вопрос к природоохранному ведомству: почему не проводилась повторная либо дополнительная экологическая экспертиза проектной документации завода в связи с изменением технологических решений проекта?

Речь идет о прудах-испарителях, которые были в первоначальном проекте и стали главным раздражителем для общественности. Их хотели строить в лесу, а значит — рубить этот лес. Пруды заменили на другую систему фильтрации стоков. По уверениям представителей «Амкодор» — на более эффективную. Система фильтрации будет находиться на территории завода.

Но вопрос с лесом местные жители с повестки снимать не спешат — у них нет четкого ответа, кому теперь он принадлежит. Но точно не «Амкодору» — это во всеуслышание заявили представители предприятия. Этот участок им теперь не нужен.

Еще один болезненный вопрос — расширение улицы Минской, — представители «Амкадора» пытались переадресовать представителю Минского райисполкома: «Это не наша дорога, ее строит государство».

Однако граждане усомнились в том, что ее будут расширять «просто так» за бюджетные деньги — очевидно, что такому крупному предприятию просто необходима дорога.

— Есть же альтернативный вариант подъездной дороги к заводу вдоль железной дороги, — возмущались граждане. — Зачем жителям улицы Минской оживленная магистраль под окна?

У представителя «Амкодора» по этому поводу свои аргументы: проложить там магистраль мешают несколько приватизированных участков.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Были на встрече и дачники из СТ «Трактор». Их интересовал вопрос: не будут ли сточные воды с завода попадать на их участки и в подземные воды. Ответ был ожидаемый: «не волнуйтесь, есть положительное заключение государственной экологической экспертизы». Представители «Амкодора» так же заявили, что для нужд нового предприятия будут пробиты свои собственные скважины и на источник водоснабжения в товариществе никто покушаться не будет.

Концовка встречи выдалась нервной и на повышенных тонах, ее участники уже не слышали друг друга. В сухом остатке у жителей Колодищ лишь разочарование. Хотя формально «круглый стол» состоялся.

 
 
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Представители Минприроды и завода "Амкодор" провели встречу с жителями Колодищ: мероприятие оказалось закрытым во всех смыслах: СМИ не приглашались, в помещении...
 
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