Жители Колодищ выступают против строительства у них под боком промышленного гиганта — завода «Амкодор» по выпуску спецмашин. Формально, власти к их мнению прислушиваются. Недавно по распоряжению министра природоохранного ведомства состоялся круглый стол с участием представителей Минприроды, «Амкодора», Минского райисполкома и инициативной группы граждан. Заседание оказалось закрытым во всех смыслах — в помещении без окон, при запертой двери. И СМИ не приглашались. Но о самых интересных моментах мы все же узнали.

Этой встречи члены инициативной группы добивались давно. Всем ее участникам был заранее отправлен список вопросов, ответов на которые ждут жители Колодищ . Однако конструктивного диалога не получилось, иногда общение шло на повышенных тонах.

Первая часть встречи превратилась в ожесточенную и безрезультатную полемику : представители «Амкодора» пытались объяснить, почему они не обязаны отвечать, а граждане задавали вопросы, не включенные в повестку.

У представителей властей оказались свои представления об открытом доступе к экологической информации: чего стоит попытка выставить за дверь одного из членов инициативной группы, который по совместительству является и журналистом экологического интернет-издания. Жители Колодищ журналиста-эколога отстояли.





Если вернуться к списку заявленных тем встречи, то один из самых главных вопросов — почему не предоставляются результаты экологической экспертизы проекта «Амкодора». Люди подозревают, что завод обеспечит экологический Армагеддон, и очень хотят видеть, что предприятие будет выбрасывать в атмосферу.

— «Амкодор» такую информацию не дает, нам говорят, что это коммерческая тайна и их интеллектуальная собственность, — говорит Ирина, один из участников встречи, — Минприроды отправляет нас в центр государственной экологической экспертизы, а там говорят, что не надо сомневаться в госэкспертизе, ее выводы верны, и они положительные. А ознакомиться с ними нельзя, потому что это собственность заказчика, то есть «Амкодора».

После перепалки «должен-не должен» представитель «Амкодора» заявил, что с экологической составляющей экспертизы граждане все же могут ознакомиться. Договорились, что части, составляющие коммерческую тайну, закроют, а экологическую можно будет почитать.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У жителей Колодищ есть еще один вопрос к природоохранному ведомству: почему не проводилась повторная либо дополнительная экологическая экспертиза проектной документации завода в связи с изменением технологических решений проекта?

Речь идет о прудах-испарителях, которые были в первоначальном проекте и стали главным раздражителем для общественности. Их хотели строить в лесу, а значит — рубить этот лес. Пруды заменили на другую систему фильтрации стоков. По уверениям представителей «Амкодор» — на более эффективную. Система фильтрации будет находиться на территории завода.

Но вопрос с лесом местные жители с повестки снимать не спешат — у них нет четкого ответа, кому теперь он принадлежит. Но точно не «Амкодору» — это во всеуслышание заявили представители предприятия. Этот участок им теперь не нужен.

Еще один болезненный вопрос — расширение улицы Минской, — представители «Амкадора» пытались переадресовать представителю Минского райисполкома: «Это не наша дорога, ее строит государство».

Однако граждане усомнились в том, что ее будут расширять «просто так» за бюджетные деньги — очевидно, что такому крупному предприятию просто необходима дорога.

— Есть же альтернативный вариант подъездной дороги к заводу вдоль железной дороги, — возмущались граждане. — Зачем жителям улицы Минской оживленная магистраль под окна?

У представителя «Амкодора» по этому поводу свои аргументы: проложить там магистраль мешают несколько приватизированных участков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Были на встрече и дачники из СТ «Трактор». Их интересовал вопрос: не будут ли сточные воды с завода попадать на их участки и в подземные воды. Ответ был ожидаемый: «не волнуйтесь, есть положительное заключение государственной экологической экспертизы». Представители «Амкодора» так же заявили, что для нужд нового предприятия будут пробиты свои собственные скважины и на источник водоснабжения в товариществе никто покушаться не будет.

Концовка встречи выдалась нервной и на повышенных тонах, ее участники уже не слышали друг друга. В сухом остатке у жителей Колодищ лишь разочарование. Хотя формально «круглый стол» состоялся.