|
В лобовом столкновении автобуса и маршрутки под Тверью погибли 13 человек
В результате столкновения микроавтобуса и рейсового автобуса под Тверью погибли 13 человек, еще четверо получили травмы.
Смертельная авария произошла утром 5 октября вблизи деревни Некрасово Калининского района. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и маршрутного такси Ford.
Как сообщает
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)