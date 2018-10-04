В лобовом столкновении автобуса и маршрутки под Тверью погибли 13 человек

В результате столкновения микроавтобуса и рейсового автобуса под Тверью погибли 13 человек, еще четверо получили травмы.

Смертельная авария произошла утром 5 октября вблизи деревни Некрасово Калининского района. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и маршрутного такси Ford.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, в результате ДТП погибли 13 человек, еще четыре получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.