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В лобовом столкновении автобуса и маршрутки под Тверью погибли 13 человек

05.10.2018 09:02 — Разное | Tut.by  
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В результате столкновения микроавтобуса и рейсового автобуса под Тверью погибли 13 человек, еще четверо получили травмы.

Смертельная авария произошла утром 5 октября вблизи деревни Некрасово Калининского района. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и маршрутного такси Ford.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, в результате ДТП погибли 13 человек, еще четыре получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
 
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Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
 
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