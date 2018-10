"Бессмертие имени стало общедоступным, как колбаса в магазине". Мнение о феномене Ольги Бузовой

Уже завтра в Минск с концертом приедет Ольга Бузова. Наш колумнист Елена Радион рассуждает о том, с каких пор и почему такое явление, как «концерт Ольги Бузовой», вообще стало возможно.

Старый советский анекдот: «У школьника из далекого будущего спрашивают: „Кто такой Брежнев?“. А школьник отвечает: „Это мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой“.

В современной жизни можно найти столько реальных примеров переоценки идеалов и смены кумиров, что на их фоне несмелые анекдоты советского времени блекнут, как выгоревшие на солнце старые занавески. Сын рассказывал, что однажды на уроке истории в школе учительница предложила тест на знание исторических личностей, и девочка-„десяточница“ не смогла отличить на фотографии Сталина от Троцкого. Сколько пройдет лет, пока кто-то из наших потомков скажет, что Путин — это мелкий политический деятель времен Ольги Бузовой в эпоху „Дома-2“?



tnt-online.ru / Заставка, которая не раз заставляла нас срочно переключать на другой канал

Бессмертное имя в истории

В Римской империи одним из самых страшных приговоров суда считалось уничтожение всякого воспоминания о человеке после его смерти, на которое обрекались лишь закоренелые преступники и враги государства.

Судя по всему, этот закон исполнялся ненадлежащим образом, потому что многих, кто был приговорен к вечному забвению, мы прекрасно помним до сих пор. Например, Герострат, который сжег храм Артемиды лишь для того, чтобы его имя помнили потомки, наверное, был бы сейчас счастлив: его дурацкий поступок и его имя не забыты даже через более чем полторы тысячи лет.

Слава всегда считалась более значимым достоянием, чем деньги или власть, потому что приравнивалась к бессмертию. Соответственно, спрос с человека, претендующего на вечную жизнь, был велик. Быть популярным означало „нести бремя славы“, то есть находиться под грузом повышенной ответственности за свои поступки и, как следствие, под грузом психологического давления.

Кроме того, предполагалось, что общественное признание должно быть результатом личностных достижений. Нужно было соответствовать, быть достойным и, главное, сделать что-нибудь выдающееся: сочинить невероятную симфонию, написать исключительную картину, сделать важное открытие, изобрести новый прибор, построить памятник зодчества, победить на войне…

Но нужно понимать, что даже при наличии Божьей искры и прочих достоинств признание при жизни доставалось далеко не всем. Чаще всего слава приходила только после смерти, увековечивая подвиги и произведения искусства.

А теперь я вас поздравляю: эпоха, когда обязательным условием публичности было редкое дарование и исключительность, закончилась в момент выхода в эфир первого реалити-шоу. Бессмертие имени стало общедоступным, как колбаса в магазине.



news.rambler.ru

Эпоха „реалити“ и новые кумиры

Помните, как фрекен Бок мечтала попасть в телевизор? Ей могло бы помочь реалити-шоу.

„Реалити“ — это октябрьская революция медийности, только у революции был лозунг „Даешь землю — крестьянам, фабрики — рабочим!“, а лозунг новой эпохи: „Даешь каждого в телевизор!“.

Первопроходцем, который задал темп и направление, оказалась Джесика Симпсон со своей знаменитой фразой „Тунец — это курица?“ из реалити-шоу „Молодожены“, ставшего одним из первых на телевидении. Гламурная глупость и непосредственность наивной блондинки подняли рейтинги до небес и сделали девушку в одночасье богатой и знаменитой.

И пошло, и поехало, потому что миллионы юных барышень на планете, которые безуспешно пытались стать актрисами и певицами, но не имели такой возможности из-за отсутствия данных, вдруг поняли, что они тоже так могут! В конце концов, это же не Дездемону в театре играть — актерские способности тут не нужны.



fotostrana.ru

Сразу всплыли Перис Хилтон с Николь Ричи, у которых уже были деньги, но не хватало бессмертного имени. Говорят, теперь Перис Хилтон только на этом бессмертном имени и зарабатывает, после того как ее лишили наследства и меньше чем за 15000 долларов не зайдет ни в один клуб, потому что ее появление работает лучше, чем любая реклама для заведения.

Россия в начале 2000-х старалась не отставать от американских новинок, поэтому тоже породила целую плеяду гламурных реалити-блондинок во главе с эпатажной российской „блондинкой в шоколаде“ Ксенией Собчак. Кроме того, появился „Дом-2“, куда зашла простая девушка Ольга Бузова, а вышла звезда новой эпохи.

Наряду со штамповкой блондинок эпоха „реалити“ стала производить еще более массовый продукт и, чтобы быть уж совсем близко к народу, запустила семейные реалити-шоу. В конце концов, длинные светлые волосы, хорошая фигура и пухлые губки тоже есть далеко не у всех.

А вот семья и бытовые проблемы — у каждого. Здесь достаточно упомянуть реалити-шоу „Семейство Кардашьян“, но Кардашьяны демонстрировали достаток и снобизм, которые отражены в англоязычном названии шоу Keeping up with the Kardashians („Угнаться за Кардашьянами“).



pinterest.com

А если я не хочу или не могу гнаться за кем-то? Пожалуйста, Here comes Honey Boo-Boo!

Новое реалити-шоу о многодетной семье неработающих американских rednecks на социальном пособии, которые живут в фанерном домике около железной дороги, едят фастфуд, отрыгивают и пукают в эфире, стало культурным шоком для многих. Шок вызывало всё: начиная от шутливого прозвища главной героини Аланы Томпсон, которое буквально переводится как Милашка-какашка, и до ее мамы — многодетной 30-летней 150-килограммовой женщины с четырьмя детьми от четырех разных мужчин. Но посмотрим правде в глаза: так живет полстраны… Пусть и у этой половины будет свой звездный час.



eonline.com

Собирательным героем нашего времени стала Миранда Сингс — вымышленный образ, запущенный в интернете, в комедийном сериале и в стэндапе актрисой Коллин Беллинджер. Миранда — недалекая, безграмотная, неадекватная в общении, но самовлюбленная и уверенная в своей привлекательности и музыкальности девушка, решившая в один прекрасный день, что она должна стать знаменитой певицей. Размещая от имени Миранды в YouTube короткие сатирические видео, актриса Коллин уже успела собрать миллионную аудиторию. Но у меня зреет вопрос, который даже страшно задавать: а все ли из фанатов способны понять, что смотрят сатиру? Может быть, это уже тупоголовое альтер эго талантливой актрисы собирает аудиторию, а не сама Коллин?

Общедоступность славы эпохи „реалити“ держится на трех китах: бесталанности (заурядности), нарциссизме (граничащем с эгоманией) и поверхностности (недалекости, невежестве).

Бесталанность

Отсутствие таланта обязательно, потому что таким образом поддерживается легенда об общедоступности. А если не нужен талант, значит, и усилий прилагать тоже не нужно. Отсюда вытекает представление о легкости и непринужденности в творчестве и искусстве.

Когда в 2005 году на экраны вышел телесериал „Есенин“ с Сергеем Безруковым в главной роли, правнучка поэта Анна, которая была очень недовольна фильмом, в сердцах сказала: „Есенин весь фильм пьет и безобразничает, а где муки творчества?!“ Действительно, где? Но поколению „реалити“ этого не понять.

Интересный факт: у А.С. Пушкина был блокнот под названием table talk. Это отрывочные записи, состоящие из политических анекдотов, комичных историй, остроумных тостов и четверостиший для женских альбомов. То есть человек с официально признанным самым большим среди русскоязычных людей словарным запасом не надеялся на внезапное озарение, поэтому прилежно делал домашнее задание, прежде чем идти в гости к даме!

Так что когда какой-нибудь студент на вопрос „где ваш подготовленный и написанный текст устного доклада?“ отвечает: „Я не готовился, решил, что-нибудь придумаю на ходу“, я всегда возмущаюсь: „Значит, создатель литературного русского языка Александр Сергеевич Пушкин, имея в запасе 300 000 слов, готовился, а студент 3-го курса Петя Пупкин не готовился, потому что ему хватает его двух тысяч?!“

youtube.com

А зачем готовиться? Зачем быть красноречивым, если можно быть косноязычным, недообразованным, как Миранда Сингс, и все равно быть знаменитым. Отсюда возведенные в ранг стандарта узкий кругозор, скудный словарный запас, а также ужасная орфография и бич новой эпохи — малапропизмы (франц. mal a propos, невпопад) — семантические ошибки, когда сложное слово заменяется другим, близким по звучанию, но отличным по смыслу, как в анекдоте: „Говорят, это научная гипотенуза, но я в этом вопросе не контингент“.

Читаю в интернете: „Ольга Бузова взорвала элитный клуб своим выступлением…“ Зачем смотреть в словарь, где написано, что элитный — это синоним слова „отборный“, то есть, строго говоря, элитным может быть коньяк, кофе или порода собак. А место, куда ходит элита, должно называться элитарным. Но, как говорится, какая элита, такой и клуб…

Поверхностность

Что значит бессмертное имя человека в истории? Например, кто такая Эмили Бронте? Википедия дает краткую справку, что это английская писательница и поэтесса начала XIX века. Автор одного романа „Грозовой перевал“ и нескольких стихотворений.

К слову сказать, статья об Эмили Бронте в Википедии гораздо короче, чем статья о Ким Кардашьян или статья об Ольге Бузовой. Ким Кардашьян — светская львица, звезда реалити-шоу, фотомодель, актриса, дизайнер, бизнесвумен… Ольга Бузова — звезда реалити-шоу, телеведущая, радиоведущая, певица, актриса, шеф-редактор журнала, дизайнер, бизнесвумен и даже знаменитая писательница — автор нескольких успешных книг… Эти женщины столько всего успели сделать — куда уж скромной Эмили Бронте тягаться с такими тяжеловесами гения и таланта?



kulturologia.ru / На случай, если вы тоже хорошо представляете себе, как выглядит Ольга Бузова, но Эмили Бронте никогда не видели

Невольно вспоминается К.Д. Ушинский, который известен детям и их родителям по его замечательным поучительным рассказам и сказкам. У выдающегося педагога есть сказка о нарциссическом гусе, который разговаривал сам с собой: „Какая я удивительная птица! И хожу по земле, и плаваю по воде, и летаю по воздуху! Я царь всех птиц!“ Услышав гуся, журавль заметил, что „лучше уметь что-нибудь одно, да хорошо, чем все, да плохо“.

Поверхностность, примитивизм, восторженная наивность, с которой люди без сомнений и рефлексии хватаются за все подряд, а потом провозглашают себя известными писателями, поэтами, дизайнерами, певцами, художниками, — все это напоминает жизнь маленького ребенка, который рисует каляки-маляки, поет ля-ля-ля и танцует туда-сюда, и любое его телодвижение сразу расценивается как произведение искусства для родителей, убеждающих в гениальности своего чада себя, потом непосредственно ребенка и всех родственников. Здесь нет ничего плохого, пока целью не становится убедить в этом весь мир. И вот ты уже смотришь на пафосные статьи, рекламу книг, гастролей, выставок и понимаешь, что кто-то настойчиво пытается сделать тебе операцию по замене глазных яблок без наркоза, чтобы ты видел мир не своими, а их глазами.

Написанный писательницей Бузовой текст „Роман с Бузовой. История самой красивой любви“ (конечно, самой-самой красивой, потому что в мире инфантильного нарцисса ничего другого не может быть, и пусть Шекспир с его Ромео и Джульеттой, нервно курят в сторонке) не имеет никакого отношения к литературе и книжному миру.

Я настаиваю, что неосмотрительно называть данный кусок текста книгой, так как создается очень спорный прецедент: ведь если это книга, то тогда любая девочка может претендовать на место в литературной иерархии со своим простодушным и коряво написанным подростковым дневником.



ozon.ru / Отметим, что Ольга не остановилась в издательстве своих книг

Кроме того, как человека, который искренне любит литературу, меня приводят в замешательство редкие ссылки на не самых простых авторов в этом до нелепости простом тексте новоявленной писательницы — настолько эти ссылки уж совсем mal a propos. История „самой красивой любви“ началась с того, что „встретились с Ромкой и обсудили Бодлера“. И все, без подробностей. Без комментариев. Между тем, у читателя столько вопросов! Почему именно Бодлера? Из каких мелких вод Бузового подсознания он вдруг всплыл? И что именно вы обсудили?

Дело в том, что поэзия Бодлера — это довольно тяжелое чтиво, потому что в ней очень много символов, аллюзий и другого интертекста. Поэтому просто сказать „обсудили Бодлера“ — это все равно что сказать „обсудили термодинамику“. Что это значит? Вы обсудили какой-то конкретный символ? Какое-то конкретное стихотворение? Вы обсудили цикл стихов „Цветы зла“ и скрытый смысл, зашифрованный в названиях каждого нового стихотворения цикла? Вы обсудили только те шесть стихов, за которые Бодлера судили и которые были вычеркнуты из сборника цензорами XIX века за непристойность и богохульство? Или вы обсудили аспекты его личной жизни, например, то, что он через всю жизнь пронес любовь к темнокожей женщине, которой посвящал стихи, или то, что этот кутила и бонвиван транжирил состояние отца, а потом умер от сифилиса, не дожив до старости?

Нарциссизм

Проблема с задумавшими прославиться нарциссами заключается в том, что самолюбование у них сменяется эгоманией — болезненным состоянием, которое опирается на веру в свои исключительные способности, талант и гениальность. В частности, Миранда Сингс не просто поет в интернете, она еще дает мастер-классы по пению, которые начинаются словами: „Ну, как вы все знаете, я известный эксперт в этой области… Я знаю, что я знаменита, потому что я знаменита…“



youtube.com / Та самая Миранда Сингс

Наивная напористая самоуверенность приводит к тому, что когда эти люди не получают от других признания своего превосходства, типичной реакцией становится гнев или раздражение. Эгоманьяки не терпят критики, а любое замечание в свой адрес объясняют исключительно происками завистников. Им непонятно, как и за что их можно критиковать, ведь они идеальны и безупречны. Значит, остается лишь завидовать. Поэтому Миранда не устает повторять: „Haters back off!“ (Недоброжелатели, отвалите!)

Я понимаю, что, обращая внимание на недалекость и заурядность тех, кто за счет именно этих качеств и пытается обеспечить себе бессмертное имя, я тем самым им помогаю. Я в курсе того, как работает эффект Стрейзанд (если нам говорят не делать что-то, именно так мы и будем поступать), и даже Миранда Сингс это знает: „haters make me famous“ (недоброжелатели делают меня знаменитой). Так что вполне вероятно, что кто-то из вас уже вдохновился на просмотр „Милашки Бу-Бу“ или „Блондинки в шоколаде“.

Но вдруг потом этот человек решит впервые открыть для себя или заново перечитать „Цветы зла“ Шарля Бодлера или даже замахнется на Эмили Бронте и ее „Грозовой перевал“? Я надеюсь, что эффект Стрейзанд сработает именно в этом направлении. Как говорил Рэд Эллис из „Побега из Шоушенка“: „“ надеюсь, я надеюсь, я надеюсь…»

